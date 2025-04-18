Из Эстонии выслан имевший латвийскую рабочую визу гражданин Узбекистана

Гражданин Узбекистана, по визе направлявшийся на работу в Латвию, вместо этого решил поработать в Эстонии, но был выслан погранслужбой из страны.
Пыхьяская префектура обнаружила незаконность пребывания в Эстонии гражданина Узбекистана 2000 года рождения, который въехал в Шенгенскую зону на основании латвийской визы типа D, выданной ему для работы в латвийской компании.
Вместо Латвии мужчина решил отправиться в Эстонию и под чужим аккаунтом устроился водителем фургона по доставке продуктов питания.
Пограничная служба досрочно прекратила разрешенный срок пребывания мужчины в Шенгенской зоне, выдала предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и запретила ему въезд в страну сроком на три года.