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Из Эстонии выслан имевший латвийскую рабочую визу гражданин Узбекистана

Полицейская машина. Фото иллюстративное.
Полицейская машина. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Гражданин Узбекистана, по визе направлявшийся на работу в Латвию, вместо этого решил поработать в Эстонии, но был выслан погранслужбой из страны.

Пыхьяская префектура обнаружила незаконность пребывания в Эстонии гражданина Узбекистана 2000 года рождения, который въехал в Шенгенскую зону на основании латвийской визы типа D, выданной ему для работы в латвийской компании.

Вместо Латвии мужчина решил отправиться в Эстонию и под чужим аккаунтом устроился водителем фургона по доставке продуктов питания.

Пограничная служба досрочно прекратила разрешенный срок пребывания мужчины в Шенгенской зоне, выдала предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и запретила ему въезд в страну сроком на три года.

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