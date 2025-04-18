Весенний призыв-2025 в России: новые законы и первые облавы

Кроме освобождения по здоровью, бывают отсрочки, и об этом тоже нужно поставить военкомат в известность. «Подумайте, может, у вас есть отсрочка и вы ее просто не оформили. Это беда многих студентов, - говорит Клыга. - А дальше, если ничего нет, я считаю, надо сразу подаваться на альтернативную гражданскую службу».

Альтернативной гражданской службой призывник может заменить службу в армии, если она противоречит его взглядам или религии. Времени он потеряет больше: АГС обычно занимает 21 месяц. Это скучная неквалифицированная работа, скорее всего, в больнице или сфере ЖКХ. Зато человек живет дома, получает зарплату, у него есть выходные и отпуска, а главное, он защищен от опасности попасть на войну. «Мы не знаем ни одного случая, чтобы человека на АГС пытались вербовать на контракт», - подчеркивает юрист.

Если призывнику не одобряют АГС (а так происходит чаще всего), имеет смысл идти в суд, говорят правозащитники. На время суда все действия призывной комиссии должны быть приостановлены. «Как способ затянуть отправку в армию это хорошо работает, - уверен Григорий Свердлин. - Дает время, появляется какое-то поле для маневра».

На случай облав Свердлин советует иметь с собой заполненное заявление на альтернативную гражданскую службу — если в военкомат повезут силой, то добывать это заявление в стрессовой ситуации и заполнять его на месте будет сложнее. И безопаснее носить с собой не оригиналы документов, а нотариально заверенные копии, замечает он. Также он рекомендует заранее сделать нотариальную доверенность на родственников, чтобы они могли представлять ваши интересы, записать контакты правозащитников на бумажку и носить в кармане отдельно от телефона.