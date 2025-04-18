Нападение на кафе «Таллинн» в Риге в 1994 году: убийца-красавец и банда подростков

Когда осенью 1994 года с разницей в неделю в Риге убили двух полицейских, по всей стране начались широкомасштабные поиски убийц. Вскоре были задержаны пять молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет, которые три года безнаказанно воровали, грабили и убивали. В историю криминалистики это вошло как дело группы Лацеклиса-Бертманиса. В банде были также две девушки - 17 и 19 лет.