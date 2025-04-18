В чем причина? Все больше коммерческих помещений грустно ждут арендаторов

«Во время пандемии коронавируса количество людей, работающих из дома, значительно возросло, но не было заметно, чтобы компании массово отказывались от существующих офисных площадей. Те, у кого была возможность и необходимость расторгнуть договор аренды в период пандемии, так и поступили, но большинство договоров всё же осталось в силе», - сказал Райвет.

Он пояснил, что до пандемии доля пустующих офисных площадей составляла около пяти процентов. Во время пандемии этот показатель вырос, но все же оставался ниже 10 процентов. После пандемии он снизился до шести, однако за последние пару лет снова начал расти и вновь приблизился к 10 процентам.

«Главная причина того, что офисные помещения остаются пустыми, заключается не в эре гибридной работы, а в появлении новых коммерческих площадей в столице, - отметил Райвет. - Крупнейшие районы застройки находятся в Юлемисте, в порту, в центре города, это кварталы "Артер" и "Фале", развивается также Пыхья-Таллинн. Переезд идет в более современные здания, в то время как для старых помещений становится все труднее находить арендаторов».