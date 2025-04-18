На многих дачах нас подстерегает опасность, которую часто недооценивают

С приходом весны многие перебираются на дачи или в загородные дома, ведь это место, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной, вечерами у костра и свежим воздухом. Для большинства из нас безопасность означает замки на дверях или охранную систему, но при этом одна опасность часто остается без внимания.
Речь идет об угарном газе - невидимой и коварной угрозе, которая может возникнуть из-за неисправного очага отопления на твердом топливе или газового оборудования.
Согласно результатам исследования осведомленности об угарном газе, проведенного по заказу G4S, в Эстонии более 105 000 человек проводят время в летних или загородных домах, где по закону должен быть установлен датчик угарного газа, но в действительности его нет.
Чаще всего это дома с печным или газовым отоплением. Хотя 93% опрошенных знают, что в таких помещениях обязательно должен быть датчик, фактически его используют на дачах только 57%
По словам специалиста по пожарной безопасности G4S Сийма Сиска, еще более тревожно то, что 56% тех, у кого нет датчика, и не планируют его устанавливать. Обычно они объясняют это тем, что «редко ночуют на даче» или «там не нужно отапливать дом».
«Угарный газ не выделяет ни запаха, ни дыма, поэтому без датчика его невозможно заметить. Именно это и делает ситуацию особенно опасной: достаточно одной ночи и одной неисправности - и человек может просто не проснуться», - предупредил Сиска.
Датчик спасает, даже если вы не знаете об опасности
Обычные датчики угарного газа срабатывают локально и подают сигнал тревоги, но не всегда этот сигнал кто-то слышит. Но что будет, если вы потеряете сознание?
Здесь в игру вступает умный датчик дыма и угарного газа, который работает от аккумулятора, не нуждается в WiFi и подключен к центру управления G4S. При поступлении сигнала тревоги реакция следует незамедлительно.
«Многие считают, что достаточно лишь прикрутить датчик к потолку, но от него мало толку, если сигнал никто не услышит. Умные датчики разработаны так, чтобы даже в ваше отсутствие опасная для жизни ситуация не осталась без внимания», - объяснил Сиска.
Если бы не Nublu
Реальные случаи наглядно показывают, почему умная система может спасти не только имущество, но и жизнь. Недавно в Выру Nublu передал сигнал тревоги, сообщавший одновременно о дыме и угарном газе. Когда клиенту позвонили, тот увидел по камерам дым в котельной. Об этом сразу сообщили спасателям.
Патруль G4S и спасатели обнаружили запертую котельную, заполненную густым дымом, уровень угарного газа, согласно прибору, достигал 364 единиц. Причиной стала неисправная вентиляция. Если бы кто-то зашел внутрь, последствия могли быть крайне серьезными.
В Йыгевамаа Nublu передал из одного частного дома сразу два сигнала тревоги. Клиент сообщил G4S, что произошел настоящий пожар, при котором полностью сгорело подсобное помещение, спасатели уже тушили возгорание.
Безопасный отдых начинается с датчика
Дача - это не просто место отдыха. Это место, где мы проводим время с самыми близкими людьми. Поэтому, когда речь идет о безопасности загородного дома, нельзя полагаться на случай. Датчик угарного газа - это не дополнительный прибор, а устройство, способное спасти жизнь.
Проверьте, установлены ли у вас дома нужные датчики. Расскажи об этом родителям или родственникам, у которых в загородных домах есть печи и плиты. Одно, как кажется, незначительное решение может спасти жизнь.