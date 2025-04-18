На многих дачах нас подстерегает опасность, которую часто недооценивают

Речь идет об угарном газе - невидимой и коварной угрозе, которая может возникнуть из-за неисправного очага отопления на твердом топливе или газового оборудования.

Согласно результатам исследования осведомленности об угарном газе, проведенного по заказу G4S, в Эстонии более 105 000 человек проводят время в летних или загородных домах, где по закону должен быть установлен датчик угарного газа, но в действительности его нет.

Чаще всего это дома с печным или газовым отоплением. Хотя 93% опрошенных знают, что в таких помещениях обязательно должен быть датчик, фактически его используют на дачах только 57%

По словам специалиста по пожарной безопасности G4S Сийма Сиска, еще более тревожно то, что 56% тех, у кого нет датчика, и не планируют его устанавливать. Обычно они объясняют это тем, что «редко ночуют на даче» или «там не нужно отапливать дом».

«Угарный газ не выделяет ни запаха, ни дыма, поэтому без датчика его невозможно заметить. Именно это и делает ситуацию особенно опасной: достаточно одной ночи и одной неисправности - и человек может просто не проснуться», - предупредил Сиска.

Датчик спасает, даже если вы не знаете об опасности

Обычные датчики угарного газа срабатывают локально и подают сигнал тревоги, но не всегда этот сигнал кто-то слышит. Но что будет, если вы потеряете сознание?