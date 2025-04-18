С наступлением теплой погоды начинаются и несчастные случаи в саду и огороде, причем они далеко не всегда связаны с отсутствием навыков, а скорее обусловлены излишней самоуверенностью и изношенным инструментарием.
«Первые солнечные дни весны означают начало садово-огородного сезона с увеличением количества травм. Эта тенденция достигает пика в летние месяцы. В этом году весна наступила рано, поэтому садоводы уже достали из сараев стремянки и инструменты, и до нас уже дошли первые сообщения о травмах», отметила Дагмар Гильден, менеджер Seesam по продуктам страхования от несчастных случаев.
Опыт - не панацея
По мнению страховщика, отсутствие опыта в садоводстве не является проблемой - напротив, казусы часто случаются именно с опытными садоводами. Чрезмерная самоуверенность приводит к тому, что бывалый садовод приступает к работе, даже не удостоверившись в исправности своих средств труда.
«Нельзя забывать, что старая стремянка очередной весной может оказаться не в лучшем состоянии, а садовые инструменты необходимо проверять перед использованием. Достаточно одного неверного движения или мгновения невнимательности, чтобы вывести человека из строя на несколько недель», - подчеркнула Гильден.
Согласно статистике Seesam, один несчастный случай приводит к оформлению больничного листа в среднем на пару месяцев, а среднее возмещение ежесуточного заработка составляет 1500 евро без учета страховой выплаты за травму.
Более того, в прошлом году возмещение ежесуточного заработка в некоторых случаях достигало 2500 евро. Также были осуществлены выплаты в рамках 11 страховых случаев с постоянной инвалидностью на общую сумму 59 000 евро.
«Размер выплат во многом зависит от выбранной клиентом суммы страховки, и хотя в целом выплаты выглядят достойно, они, как правило, отражают экономичный выбор», - пояснил страховщик.
Когда ветки и стремянки приковывают к больничным койкам
Стремянка - главный виновник несчастных случаев среди садоводов. Потеря равновесия и падение со стремянки при срезании веток или обустройстве теплицы может означать в лучшем случае пару недель лечения.
«Наиболее распространенные в такой ситуации минимальные травмы - переломы запястья, стопы и ребер. В более серьезных случаях падение со стремянки может привести к сотрясению мозга, черепно-мозговой травме или повреждению позвоночника. Часто такой несчастный случай означает потерю трудоспособности на срок до трех месяцев, что в свою очередь приводит к значительному сокращению дохода», - пояснила представитель Seesam, отметив, что в прошлом сезоне самые крупные выплаты за падение со стремянки составили почти 1800 евро на один случай.
Садовые инструменты, пилы и топоры, использование которых довольно часто заканчивается различными колото-резаными ранами, являются вторыми по частоте виновниками несчастных случаев с садоводами. В прошлом году произошел несчастный случай при распиловке, в результате которого застрахованное лицо получило возмещение за постоянную инвалидность в размере около 5000 евро.
Третье место в рейтинге несчастных случаев в садах и огородах занимает потеря равновесия на скользкой траве и неровной поверхности.
«Однако, согласно нашей статистике, наибольшее количество страховых выплат по несчастным случаям связано с травмами, полученными при срезании веток, - рассказывает Гильден.
Один человек порвал плечевое сухожилие, когда пилил ветку и неловко повернулся, а другому ветка попала в глаз, поцарапав глазное яблоко. Другой застрахованный клиент, упавший с дерева во время обрезки, получил перелом диафиза плечевой кости, а также ряд менее серьезных травм.
Для третьего садовода попытка придать деревьям наилучший вид закончилась множественными переломами голени и осложнениями после падения - теперь у него постоянная инвалидность. В дополнение к возмещению постоянной инвалидности в размере 10 000 евро, этот человек также получил страховую выплату за травму», - Гильден рассказала о некоторых несчастных случаях при рутинном уходе за садом.
Что же нужно сделать, чтобы садоводство приносило радость, а не травмы?
- Проверяйте стремянку в начале каждого сезона, при необходимости заменяйте прогнившие планки или купите новую стремянку.
- Используйте защитное снаряжение - носить специальные очки и перчатки гораздо приятнее, чем лежать в гипсе.
- Берегите инструменты и проверяйте их состояние перед применением.
- Обрезайте ветки аккуратно и используйте инструменты правильно.
- Противоскользящая обувь помогает предотвратить несчастные случаи гораздо эффективнее, чем дешевые шлепанцы.