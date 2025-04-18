​«Первые солнечные дни весны означают начало садово-огородного сезона с увеличением количества травм. Эта тенденция достигает пика в летние месяцы. В этом году весна наступила рано, поэтому садоводы уже достали из сараев стремянки и инструменты, и до нас уже дошли первые сообщения о травмах», отметила Дагмар Гильден, менеджер Seesam по продуктам страхования от несчастных случаев.

Опыт - не панацея

По мнению страховщика, отсутствие опыта в садоводстве не является проблемой - напротив, казусы часто случаются именно с опытными садоводами. Чрезмерная самоуверенность приводит к тому, что бывалый садовод приступает к работе, даже не удостоверившись в исправности своих средств труда.

«Нельзя забывать, что старая стремянка очередной весной может оказаться не в лучшем состоянии, а садовые инструменты необходимо проверять перед использованием. Достаточно одного неверного движения или мгновения невнимательности, чтобы вывести человека из строя на несколько недель», - подчеркнула Гильден.

Согласно статистике Seesam, один несчастный случай приводит к оформлению больничного листа в среднем на пару месяцев, а среднее возмещение ежесуточного заработка составляет 1500 евро без учета страховой выплаты за травму.

Более того, в прошлом году возмещение ежесуточного заработка в некоторых случаях достигало 2500 евро. Также были осуществлены выплаты в рамках 11 страховых случаев с постоянной инвалидностью на общую сумму 59 000 евро.