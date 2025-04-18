Райнер Сакс Время на исходе: Россия готовит неожиданный ответ для США

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия ответит на предложение о перемирии в Украине к концу недели. Однако, по мнению эксперта по безопасности Райнера Сакса, ответ поступит вовремя, но вряд ли будет таким, как ожидают в Вашингтоне.
По словам помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова, договоренность о дате новых переговоров между президентами США и России пока не достигнута. Тем не менее, он заверил, что работа над организацией прямых переговоров продолжается. Однако в текущих условиях проведение такого разговора было бы неудобным для президента США, поскольку достичь какого-либо соглашения сторонам вряд ли удалось бы.
Для России текущая ситуация даже более выгодна: создается впечатление, что переговоры продолжаются, но до окончательного решения дело не доходит. Российское руководство осознает, что в таком режиме невозможно работать бесконечно, но пока считает возможным манипулировать оппонентом и постепенно улучшать свои позиции.
Президент Трамп уверен, что Россия к концу этой недели даст официальный ответ на призыв о перемирии в Украине. Ранее он заявлял, что его предложение действительно до 20 апреля. Можно быть уверенным: ответ из Москвы поступит вовремя, но он окажется неожиданным для администрации США.
На днях министр иностранных дел России созванивался с госсекретарем США. После разговора никакой новой информации опубликовано не было. Для Москвы сейчас важно, чтобы США по разным каналам регулярно подтверждали: переговорный процесс продолжается, даже несмотря на отсутствие реальных переговоров.
С прошедшей встречи представителей США, Украины и стран «коалиции желающих» никаких конкретных новостей, кроме общих фраз, не поступило. При этом президент Трамп встретился с премьер-министром Италии, на переговорах обсуждались главным образом торговые вопросы. Посмотрим, изменится ли публичная риторика Вашингтона по отношению к Европе.
Зеленский: Китай снабжает Россию военной продукцией
Президент Украины вчера сообщил, ссылаясь на данные разведки, что Китайская Народная Республика поставляет российским войскам взрывчатые вещества, необходимые для производства артиллерийских систем и боеприпасов. Кроме того, Китай, по его словам, участвует в производстве нескольких видов вооружения непосредственно на территории России. Зеленский напомнил, что глава КНР лично заверил его в том, что Китай не собирается продавать оружие Кремлю, однако украинская разведка располагает убедительными доказательствами поставок артиллерийских систем и вскоре опубликует соответствующие документы.
Подобные заявления не имеют особого значения для России - ей не важно, если поддержка со стороны КНР станет публичной новостью. Для Пекина же это очевидная информационная атака, которая следует за двухнедельной медийной кампанией вокруг китайских граждан, попавших в плен.
Параллельно появилась информация, что, по данным американских чиновников, одна из компаний КНР, управляющая спутниками, снабжает йеменских хуситов информацией для нападения на американские суда. Руководство Китая, можно предположить, не считает совпадением появление всех этих новостей одновременно.
Атаки дронов
Россия продолжает наносить удары по жилым домам с помощью дронов, ракет и планирующих бомб. Зафиксированы попадания в ряде городов востока Украины, находящихся рядом с линией фронта. В Харькове баллистическая ракета попала в жилой дом - один человек погиб, более сорока ранены. Сегодня утром, предположительно баллистической ракетой, был атакован Днепр. Повреждены учреждения досуга, но сообщений о погибших нет.
Обстановка на фронте
Число штурмов, начатых российской армией на фронте, немного увеличилось. Более важным выглядит то, что зафиксировано более широкое использование бронетехники на нескольких участках линии соприкосновения. Хотя число атак небольшое, их интенсивность возросла. Российское командование рассчитывает на прорывы, которые в контексте текущих переговоров имеют для руководства страны принципиальное значение. Сама линия фронта, однако, по сути, остается неизменной.
На направлении Курск/Сумы/Белгород российская армия продолжает попытки вытеснить украинские части с территории России, однако безуспешно. Российские военные блогеры сообщают об атаке на колонну из пяти грузовиков в Белгородской области, в результате которой, по их данным, погибли не менее шестидесяти военнослужащих. Украинское командование утверждает, что на этом участке Россия сосредоточила до шестидесяти тысяч военнослужащих для возможного вторжения на украинскую территорию. Однако такие заявления публикуются с октября прошлого года, и этих сил недостаточно для крупномасштабного наступления. В российских блогах также появляется информация о возможном новом рейде украинских войск в Брянской области, близ границы, хотя вероятность такой операции невелика. Тем не менее диверсионные вылазки малых групп происходят регулярно.
На харьковском направлении российские подразделения вчера были пассивны.
На купянском направлении активность армии РФ существенно не возросла. В самом Купянске вчера российская авиация сбросила планирующую бомбу на многоквартирный дом - ранен один человек. В направлении Лимана российской армии удается поддерживать темп наступления, используя резервы, но серьезного успеха нет. На северском направлении всплеск активности два дня назад вновь сменился позиционными боями. Локально здесь российская армия смогла немного улучшить свои позиции.
В районе Бахмута бои вокруг Часова Яра вчера были менее интенсивными, чем в предыдущие дни, и существенных изменений не произошло. На торецком направлении массовых атак по-прежнему не зафиксировано.
На покровском участке активность российских частей вчера заметно возросла. По сообщению командующего украинской армии, за последнюю неделю освобождено 16 квадратных километров территории на этом отрезке - речь идет об успехах на отдельных позициях благодаря контратакам украинской армии. При этом российским силам также удалось на некоторых участках незначительно продвинуться вперед. В целом по всему этому участку линия фронта не претерпела значительных изменений. К юго-западу от Донецка, наоборот, российская активность вчера снизилась.
На южном фронте российские части вчера были пассивны.