По словам помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова, договоренность о дате новых переговоров между президентами США и России пока не достигнута. Тем не менее, он заверил, что работа над организацией прямых переговоров продолжается. Однако в текущих условиях проведение такого разговора было бы неудобным для президента США, поскольку достичь какого-либо соглашения сторонам вряд ли удалось бы.

Для России текущая ситуация даже более выгодна: создается впечатление, что переговоры продолжаются, но до окончательного решения дело не доходит. Российское руководство осознает, что в таком режиме невозможно работать бесконечно, но пока считает возможным манипулировать оппонентом и постепенно улучшать свои позиции.

Президент Трамп уверен, что Россия к концу этой недели даст официальный ответ на призыв о перемирии в Украине. Ранее он заявлял, что его предложение действительно до 20 апреля. Можно быть уверенным: ответ из Москвы поступит вовремя, но он окажется неожиданным для администрации США.

На днях министр иностранных дел России созванивался с госсекретарем США. После разговора никакой новой информации опубликовано не было. Для Москвы сейчас важно, чтобы США по разным каналам регулярно подтверждали: переговорный процесс продолжается, даже несмотря на отсутствие реальных переговоров.