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Сотрудника посольства России в Вильнюсе опознали как офицера ФСБ

Здание российского посольства в Вильнюсе
Здание российского посольства в Вильнюсе Фото: AFP / Scanpix

Один из сотрудников посольства России в Литве, предположительно, является офицером Федеральной службы безопасности РФ. Об этом в четверг сообщила Литовская общественная телерадиокомпания LRT со ссылкой на данные, опубликованные в базе RuPEP, созданной российской оппозицией и специализирующейся на личностях, связанных с российскими властями и силовыми структурами, передает RusTVNET.

Согласно опубликованной информации, Дмитрий Кургуз служит в ФСБ с 2017 года и прибыл в Вильнюс в 2023 году.

LRT уточняет, что не смогла независимо подтвердить эту информацию, однако подчеркивает: международные журналистские организации, занимающиеся расследованиями, считают базу RuPEP надежным источником.

Как сообщает RuPEP, Кургуз был сфотографирован в Вильнюсе 13 апреля. В тот день он оказался участником инцидента у здания российского посольства - конфликт произошел с белорусским блогером Андреем Пауком, который проводил акцию протеста против ракетных ударов России по городу Сумы в Украине.

Напомним, что после событий в Буче - пригороде Киева, где российские войска были обвинены в совершении массовых убийств мирных жителей, - правительство Литвы в апреле 2022 года решило снизить уровень дипломатических отношений с Россией. Посол РФ в Литве Алексей Исаков был выслан из страны, а российское консульство в Клайпеде - закрыто.

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