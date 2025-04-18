Сотрудника посольства России в Вильнюсе опознали как офицера ФСБ

Согласно опубликованной информации, Дмитрий Кургуз служит в ФСБ с 2017 года и прибыл в Вильнюс в 2023 году.

LRT уточняет, что не смогла независимо подтвердить эту информацию, однако подчеркивает: международные журналистские организации, занимающиеся расследованиями, считают базу RuPEP надежным источником.

Как сообщает RuPEP, Кургуз был сфотографирован в Вильнюсе 13 апреля. В тот день он оказался участником инцидента у здания российского посольства - конфликт произошел с белорусским блогером Андреем Пауком, который проводил акцию протеста против ракетных ударов России по городу Сумы в Украине.