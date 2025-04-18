Хотя пасха - время, когда хочется забыть о тревогах по поводу экономики, не всем народам мира выпало одинаковое счастье. В отличие от американцев, эстонцы этой весной могут биться вареными яйцами столько, сколько душа пожелает, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
На фоне американских таможенных тарифов и падающих фондовых рынков экономические новости не обходятся без еще одной горячей темы - яиц. Наряду с куда более серьезными проблемами это могло бы показаться нелепым, но именно такие детали многое говорят о серьезности ситуации.
Яйца - горячая тема
В чем же заключается проблема? Все снова упирается в цену яиц. Самое серьезное положение дел сегодня - в США, где яйца стоят на 60 процентов дороже, чем год назад.
На практике это означает, что за дюжину яиц в американском супермаркете приходится платить почти шесть долларов, в то время как год назад такая же упаковка стоила меньше четырех долларов.
Для сравнения: хотя мы тоже жалуемся на дороговизну, для любителей яиц Эстония сейчас - настоящий рай. Обычно яйца у нас продают по десять штук в упаковке, и иногда ее можно купить даже дешевле двух евро.
Яйца по цене золота - не результат торговой войны
Виновником грустных пасхальных праздников в Америке стал не Дональд Трамп, а птичий грипп. Крупная вспышка началась весной 2024 года и до сих пор не утихла. Из-за пандемии только в этом году было уничтожено 43 миллиона кур.
Как известно из учебника экономики: если спрос остается прежним, а предложение сокращается, цены растут. Правда, более высокая стоимость сказывается и на спросе: за последний год потребление яиц в США снизилось на 10 процентов.
Люди стали искать другие источники белка, а перед Пасхой значительно увеличились продажи пластиковых яиц. Но снижение потребления оказалось недостаточным - цены продолжают расти. Рекордные цены в США привели к тому, что теперь через границу с Мексикой, наряду с нелегалами и наркотиками, контрабандой завозят и яйца - ждем, когда президент отреагирует?
Кстати, еще до начала большой торговой войны Министерство сельского хозяйства США официально обратилось к ряду европейских стран с просьбой увеличить экспорт яиц. Европейцы напрямую не отказали, но, поскольку птичий грипп коснулся и их, избытка яиц здесь тоже нет.
Делает ли пророссийская внешняя политика яйца дороже?
В Европе колебания цен на яйца могли бы вдохновить создателей теорий заговора. Дело в том, что изменения цен по странам оказались очень разными. В некоторых государствах рост цен почти как в Америке, где-то он соизмерим с общей инфляцией, а иногда яйца даже подешевели.
Можно было бы строить заговоры на тему того, что самые большие трудности с яйцами испытали страны, политики которых традиционно лояльны к России. Лидером по росту цен в Европе стала Чехия - за год яйца там подорожали на 45 %.
На втором месте Словакия с 30%, а в Венгрии рост составил 26%. Может быть, это месть злобных прибалтов, отвечающих за экономическую и внешнюю политику Европы?
Среди крупнейших европейских стран сильнее всего выросли цены в Испании - за год на 11%. В Италии рост ограничился 4,6%, а в Германии - всего 2,2%. Во Франции стоимость яиц даже немного снизилась.
Эстонцам тоже жаловаться грех: яйца за год подорожали лишь на 0,9%, тогда как кофе и шоколад прибавили 30%. Здравомыслящий эстонец сделает вывод: этой Пасхе лучше предпочесть обычные яйца шоколадным.
Любовь эстонцев к яйцам превышает возможности местных производителей
Как сообщает на этой неделе Департамент статистики, яйца занимают важное место и в эстонской экономике. В 2024 году в стране было произведено 189,5 миллиона яиц - на шесть процентов больше, чем год назад.
Однако потребление выросло за тот же период на девять процентов и достигло 356 миллионов штук. Внимательный читатель заметит: доля местных яиц покрывает только около половины внутреннего спроса - то есть каждое второе яйцо в Эстонии импортировано.
Для потребителя это скорее плюс: цены на отечественные яйца стали доступнее, поскольку импортные подорожали более, чем на 10%. Если яйцо и не местное, то, как правило, оно приехало не издалека - чаще всего из Латвии или Литвы, иногда из Польши или Украины.
Местным производителям это, конечно, не по душе, особенно в условиях, когда торговые сети соревнуются в том, кто продаст яйца дешевле. Маржа производителей иногда уходит в минус.
Богатые эстонцы готовы покупать все более дорогие яйца
К счастью, эстонский потребитель становится все богаче и ради благополучия кур готов платить за яйца цену, сравнимую с США, - если курица жила на свободе и была счастлива. Крупные торговые сети пообещали вскоре вовсе отказаться от продажи яиц из хозяйств, где кур-несушек держат в клетках.
Однако пока обычные яйца еще доступны и для простых людей: запретить клеточное содержание кур в Эстонии собираются лишь к 2035 году.
Как бы там ни было, на эти праздники житель Эстонии может позволить себе столько яиц, сколько поместится в желудок или позволит уровень холестерина в крови. В этот благодатный момент нельзя не вспомнить о бедных американцах, которым нынешней весной приходится биться настоящими золотыми яйцами.