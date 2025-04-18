Комментарий экономиста Горячая тема: золотые яйца Трампа

На фоне американских таможенных тарифов и падающих фондовых рынков экономические новости не обходятся без еще одной горячей темы - яиц. Наряду с куда более серьезными проблемами это могло бы показаться нелепым, но именно такие детали многое говорят о серьезности ситуации.

Яйца - горячая тема

В чем же заключается проблема? Все снова упирается в цену яиц. Самое серьезное положение дел сегодня - в США, где яйца стоят на 60 процентов дороже, чем год назад.

На практике это означает, что за дюжину яиц в американском супермаркете приходится платить почти шесть долларов, в то время как год назад такая же упаковка стоила меньше четырех долларов.

Для сравнения: хотя мы тоже жалуемся на дороговизну, для любителей яиц Эстония сейчас - настоящий рай. Обычно яйца у нас продают по десять штук в упаковке, и иногда ее можно купить даже дешевле двух евро.

Яйца по цене золота - не результат торговой войны

Виновником грустных пасхальных праздников в Америке стал не Дональд Трамп, а птичий грипп. Крупная вспышка началась весной 2024 года и до сих пор не утихла. Из-за пандемии только в этом году было уничтожено 43 миллиона кур.