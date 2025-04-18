Фото Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Клоогаранна: автомобиль загорелся, водитель погиб

Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль все еще был охвачен пламенем. После ликвидации пожара в машине обнаружили тело погибшего.

Дежурный руководитель Пыхьяской префектуры Карл Калда сообщил, что полиция выясняет обстоятельства трагической аварии: «На данный момент известно, что автомобиль Hyundai, в котором находился один человек, на пологом повороте съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. Мы прилагаем все усилия, чтобы установить причины произошедшего», - отметил он.