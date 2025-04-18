Пасхальная галерея Зайцы, куры и петухи на улицах эстонских городов

На главной площади Выру взгляд радуют разноцветные пасхальные яйца, изготовленные по инициативе горуправы преподавателями и учащимися художественной школы.

Здесь можно увидеть яйцо с лягушками, авторами которого стали учитель Тийна Сууманн и учащиеся 3–4-го классов основной школы; яйцо с божьей коровкой, выполненное учеником молодежной студии Яном Дунканом Хёдеманном; яйцо с курами и цыплятами (на фото), которое создали преподаватели Урве Милль и Трийн Кристерсон, а также яйцо с гусеницами, сделанное учителем Марие Йыги совместно с учениками 5 класса основной школы. Подставки для яиц изготовил работник горуправы Мярт Викс.

Руководитель отдела по связям с общественностью Выруской управы Марианне Метт рассказала, что ранее к Пасхе город тоже украшали. Например, в парке центральной части города была установлена тематическая фотозона. «Такие большие пасхальные яйца на главной площади появились впервые», - подчеркнула она.

В Валга, помимо установленных в парке Сяде за музеем гигантских яиц, город украшают и другие праздничные композиции. Здесь будто бы встретились два главных праздника христианского мира – Рождество и Пасха: яйца развешаны на еловых ветках. Привлекают внимание забавные картинки с зайцами на стене дома.

Если взглянуть на праздничные украшения Валки, складывается впечатление, что латыши относятся к Пасхе гораздо серьезнее, чем эстонцы, и украшают городские улицы особенно старательно. На улицах можно встретить большие яйца, и зайцев. Однако особенно выделяется петух на углу улиц Рижская и Райниса, у церкви Лугажи.