Галерея Страстная пятница: в Таллинне проходит общий крестный ход

В пятницу днем в Таллинне от Домского собора началось шествие, приуроченное к Страстной пятнице, во время которого христиане воспоминают крестный путь Христа.
Крестный ход начался у Домского собора и пройдет с традиционными остановками у церкви Олевисте и во дворе кафедрального собора Святых Петра и Павла. Завершится шествие в церкви Яани.
Шествие разделено на четырнадцать остановок, на каждой из которых зачитываются отрывки из книги архиепископа Эстонской евангелическо лютеранской церкви Урмаса Вийльма «Via Crucis. Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа».