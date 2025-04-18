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Галерея Страстная пятница: в Таллинне проходит общий крестный ход

В пятницу днем в Таллинне от Домского собора началось шествие, приуроченное к Страстной пятнице, во время которого христиане воспоминают крестный путь Христа.

Крестный ход начался у Домского собора и пройдет с традиционными остановками у церкви Олевисте и во дворе кафедрального собора Святых Петра и Павла. Завершится шествие в церкви Яани.

Шествие разделено на четырнадцать остановок, на каждой из которых зачитываются отрывки из книги архиепископа Эстонской евангелическо лютеранской церкви Урмаса Вийльма «Via Crucis. Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа».

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