Мэром Хельсинки станет депутат c русской фамилией

Значительные изменения происходят в Вантаа, где в городском совете примерно каждый седьмой депутат имеет иммигрантские корни, и многие из них впервые займут кресла в Горсовете.

Самым популярным русскоязычным кандидатом стал коалиционер Даниэль Сазонов, набравший 11 801 голос. Он занял второе место по популярности среди всех кандидатов, уступив социал-демократу Эвелиине Хейналуома, за которую проголосовали 19 157 избирателей.

Сазонов станет мэром Хельсинки. Его назначение официально объявят на заседании нового городского совета 2 июня.

«В Хельсинки многие основные аспекты находятся на хорошем уровне, но нам следует повысить наши амбиции», – заявил будущий мэр в интервью Yle утром после выборов.

Политик заседает в горсовете столицы с 2017 года, а с 2021 года он выполняет обязанности заместителя мэра по вопросам социальной защиты, здравоохранения и спасательной службы.

Семья Сазонова переехала в Финляндию из Санкт-Петербурга в начале 90-х в рамках репатриации ингерманландцев. Будущий политик родился в Хельсинки в 1993 году и получил финское гражданство в возрасте девяти лет, еще до вступления в Финляндии в силу закона, разрешающего двойное гражданство.