Сербия: по оценке ФСБ, против демонстрантов не применялось запрещенное звуковое оружие

Звуковое оружие создает направленную волну мощностью до 160 децибел. Его жертвы испытывают сильную боль в ушах, головокружение и панику. Длительное воздействие такого оружия может привести к повреждению барабанных перепонок и необратимой потере слуха. По сербским законам использовать такие устройства против гражданских лиц запрещено.

Власти Сербии отрицали наличие у себя звукового оружия, пока министр внутренних дел Ивица Дачич не признал, что в 2021 году полиция приобрела в США дальнобойные акустические устройства (LRAD). Позднее полиция объяснила, что эти приборы предназначены для передачи голосовых сообщений большим группам людей.

Вучич поедет в Москву 9 мая

В начале недели глава дипломатии и политики безопасности Евросоюза Кая Каллас заявила, что на фоне кровавой агрессии России против Украины в ЕС крайне негативно относятся к странам, чьи лидеры посещают Москву на празднования 9 мая. «Мы очень четко дали понять, что не хотим видеть ни одну из стран-кандидатов, принимающих участие в мероприятиях 9 мая в Москве», - цитирует AP слова Каллас.