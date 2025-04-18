Сербия: по оценке ФСБ, против демонстрантов не применялось запрещенное звуковое оружие

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что следователи Федеральной службы безопасности России (ФСБ) установили: полиция не применяла против протестующих 15 марта звуковое оружие.
С ноября в Сербии практически ежедневно проходят протесты против коррупции и усиливающейся авторитарности власти, массовые манифестации усилили давление на популистского лидера Вучича. Протестующие утверждали, что на акции 15 марта полиция применяла звуковое оружие, а в соцсетях стали распространяться видео, на которых мирно демонстрирующие люди внезапно в панике бегут с улиц.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025
The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.
LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj
Участники протеста описывали звук как рев реактивного двигателя или шум проходящего по тоннелю поезда, сопровождавшийся высокочастотным свистом, громким хлопком или взрывом. «Было тихо и спокойно, и вдруг мы услышали что-то, чего не видели... как бы шум, катящийся к нам, гул», - рассказала NPR одна из участниц протеста 15 марта Ивана Илич Сундерич.
«Люди начали бросаться к тротуару ради безопасности, чувствуя, что к нам что-то приближается по улице [...] Приглушенный звук длился всего две – три секунды, но это было очень необычно и страшно. Как звук из преисподней», - добавила она.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Сербии расследовать этот случай. Сербия пригласила к расследованию своего ближайшего союзника - Россию. «Можно сделать категорический вывод, что … никакие акустические устройства, принадлежащие сербской полиции, не применялись», - заявил Вучич в телевизионном обращении, ссылаясь на доклад ФСБ.
Звуковое оружие создает направленную волну мощностью до 160 децибел. Его жертвы испытывают сильную боль в ушах, головокружение и панику. Длительное воздействие такого оружия может привести к повреждению барабанных перепонок и необратимой потере слуха. По сербским законам использовать такие устройства против гражданских лиц запрещено.
Власти Сербии отрицали наличие у себя звукового оружия, пока министр внутренних дел Ивица Дачич не признал, что в 2021 году полиция приобрела в США дальнобойные акустические устройства (LRAD). Позднее полиция объяснила, что эти приборы предназначены для передачи голосовых сообщений большим группам людей.
Вучич поедет в Москву 9 мая
В начале недели глава дипломатии и политики безопасности Евросоюза Кая Каллас заявила, что на фоне кровавой агрессии России против Украины в ЕС крайне негативно относятся к странам, чьи лидеры посещают Москву на празднования 9 мая. «Мы очень четко дали понять, что не хотим видеть ни одну из стран-кандидатов, принимающих участие в мероприятиях 9 мая в Москве», - цитирует AP слова Каллас.
Несмотря на то, что Сербия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, президент Вучич объявил, что все равно собирается 9 мая в Москву. «В ближайшее время на нас будет оказано давление из-за мероприятия в Москве, но мы уже заявили о своем участии», - сказал Вучич.