Китай отвергает обвинения Киева в поставках оружия России

Пекин в пятницу, 18 апреля, отверг обвинения Киева в том, что Китай поставляет вооружения России, продолжающей полномасштабное военное вторжение в Украину.

«КНР отвергает не соответствующие действительности обвинения и политические манипуляции», - заявил в этой связи официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.

По его словам, Китай никогда не поставлял летальные вооружения ни одной из сторон конфликта.

В то же время все товары двойного назначения, то есть те, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, подвергаются строгому контролю, подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал указ о введении санкций в отношении трех китайских предприятий.

Их названия перечислены в документе, обнародованном на сайте президента Украины: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd; Rui Jin Machinery Co. Ltd; Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd.

Обвинения Зеленского в адрес Китая

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что , по данным украинской разведки, Китай поставляет вооружения России, в том числе артиллерию и порох.

«Мы, наконец, получили информацию о том, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодняшний день у нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведки - о порохе, артиллерии. Я думаю, что уже на следующей неделе мы сможем более подробно об этом рассказать. Мы считаем, что представители Китая участвуют в производстве определенных видов вооружения на территории России», - сказал глава украинского государства журналистам на брифинге.

Как указал Владимир Зеленский, председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с ним пообещал, что не будет продавать и отправлять оружие в РФ.

«Но, к сожалению, сейчас мы видим другую информацию. У нас уже есть факты о том, как Китай и Россия сотрудничают в сфере укрепления обороноспособности - и это плохие факты», - отметил украинский лидер.