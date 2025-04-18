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Премьер-министр Кристерссон: я не исключаю переход Швеции на евро

Шведские кроны.
Шведские кроны. Фото: JONATHAN NACKSTRAND

Правительство Швеции изучает возможность отказа от шведской кроны и перехода на евро. «Я всегда буду выступать за максимальную и интенсивную дискуссию по евро», - говорит премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Swedinfo со ссылкой на Expressen.

В последние недели в Швеции всё чаще поднимается вопрос о том, следует ли стране менять свою национальную валюту. А бывший государственный секретарь Магнус Нильссон прогнозирует, что из-за действий американского президента Дональда Трампа Швеция перейдет на евро уже до конца этого года.

Премьер-министр Ульф Кристерссон ответил на вопрос журналистов, целесообразно ли Швеции менять крону на евро.

«Это никогда не исключалось. Мы всегда продолжаем дискуссии о евро, и это здорово. Мы относимся к этому обсуждению серьезно. Огромное число наших европейских союзников и друзей являются членами Еврогруппы», - говорит он.

Одним из аргументов в пользу перехода является то, что Швеция, как страна еврозоны, получит большее влияние в Европе и ЕС.

Однако Ульф Кристерссон утверждает, что правительство не ведет активной подготовительной работы по подготовке страны к смене национальной валюты.

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