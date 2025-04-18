«Я христианин, у меня трое детей»: вице-мэр проигнорировал заседание горсобрания

«На заседании президиума горсобрания, которое прошло 10 апреля, нам представили трёх вице-мэров, которые должны были отвечать на вопросы в ходе инфочаса. Однако в начале этой недели стало известно, что Пере сегодня здесь не появится. Мы отправили запрос о причинах, и получили ответ, что заместитель мэра не придет сегодня на информационный час по семейным обстоятельствам, связанным со школьными каникулами», – рассказала член горсобрания Моника Хауканымм (Центристская партия).