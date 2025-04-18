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«Я христианин, у меня трое детей»: вице-мэр проигнорировал заседание горсобрания

Перевод: Даниэль Гилман
Фото статьи
Фото: Tairo Lutter

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) уже во второй раз не пришел на заседание городского собрания, сославшись на то, что ему нужно провести время с детьми.

«На заседании президиума горсобрания, которое прошло 10 апреля, нам представили трёх вице-мэров, которые должны были отвечать на вопросы в ходе инфочаса. Однако в начале этой недели стало известно, что Пере сегодня здесь не появится. Мы отправили запрос о причинах, и получили ответ, что заместитель мэра не придет сегодня на информационный час по семейным обстоятельствам, связанным со школьными каникулами», – рассказала член горсобрания Моника Хауканымм (Центристская партия).

«Каникулы – не что-то новое и неожиданное. Мы все знаем, когда они проходят. И это не первый случай, когда господин Пере, ссылаясь на семью, отказывается приходить на собрание. У меня вопрос: почему в городском управлении такой беспорядок?» – поинтересовалась Хауканымм во время инфочаса.

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