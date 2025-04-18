В Эстонском военном музее открывается выставка военных трофеев ВСУ

Начиная с субботы, 19 апреля, и до середины июня в ангаре военной техники Эстонского военного музея в Виймси (Вехема-теэ, 1а) открывается выставка российского вооружения и техники, вывезенной с поля боя украинскими военными, передает ERR.
На выставке будет представлена российская военная техника и снаряжение: от личных вещей солдат до противопехотных мин и ударных беспилотников, а также будут экспонироваться предметы с крейсера «Москва», потопленного украинскими военными в 2022 году.
Выставка, ранее экспонировавшаяся в Париже и Каунасе, подготовлена в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Министерством обороны Украины.
Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль отметил, что экспозиция является своего рода дополнением к уничтоженному украинскими бойцами российскому танку Т-72, который нашел место в ангаре для военной техники в 2023 году.
«Экспонируемые объекты дают посетителям представление о современной войне, - сказал Лилль. - Там есть все: от маленьких предметов до оружия, которое каждый день убивает украинцев».
В субботу выставку можно будет посетить бесплатно.