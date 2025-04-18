На выставке будет представлена российская военная техника и снаряжение: от личных вещей солдат до противопехотных мин и ударных беспилотников, а также будут экспонироваться предметы с крейсера «Москва», потопленного украинскими военными в 2022 году.

Выставка, ранее экспонировавшаяся в Париже и Каунасе, подготовлена ​​в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Министерством обороны Украины.

Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль отметил, что экспозиция является своего рода дополнением к уничтоженному украинскими бойцами российскому танку Т-72, ​​который нашел место в ангаре для военной техники в 2023 году.

«Экспонируемые объекты дают посетителям представление о современной войне, - сказал Лилль. - Там есть все: от маленьких предметов до оружия, которое каждый день убивает украинцев».