Десять лучших эстонских ресторанов марта по мнению читателей блога Dinnerbooking

Чтобы попасть в первую десятку, ресторан должен получить в течение месяца отзывы как минимум от десяти человек. Посетители оценивают еду, атмосферу, обслуживание и общий опыт, а итоговая оценка формируется исходя из этих критериев. Чем выше баллы заведение получает, тем выше оно поднимается в нашем рейтинге.

Так что, если в следующий раз вы соберетесь в свой любимый ресторан, не забудьте оставить добрые слова: как видно, на вершину могут попасть и небольшие, и расположенные вне столицы заведения.

5 место - уютный Moon в Каламая

Фото: Moon resto

Ресторан Moon уже много лет остается любимым многими заведением на границе центра Таллинна и Каламая, где из качественных эстонских продуктов готовят классические блюда славянской кухни. В меню – сибирские пельмени, уха и другие ностальгические и знакомые вкусы. Рестораном руководят опытные шеф-повара Роман Защеринский и Игорь Андреев.

Moon - это то место, куда гости возвращаются снова и снова, оставляя высокие оценки. Особенно отмечают внимательное обслуживание, отличную кухню и достойный выбор вин.

4 место - City Grill House: бранчи и ужины

Фото: City Grill House

City Grill House - просторный ресторан в самом центре Таллинна, предлагающий разнообразные гастрономические впечатления. Под руководством шефа Анатолия Пиманова здесь готовят на гриле аппетитные мясные, рыбные и вегетарианские блюда. Также популярны бранчи - на радость любителям как ранних, так и поздних завтраков.