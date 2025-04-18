Пт, 18.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Десять лучших эстонских ресторанов марта по мнению читателей блога Dinnerbooking

Фото статьи
Фото: Lahepere Villa

В этот раз первые места в ТОП-10 заняли вовсе не столичные рестораны, а заведения, работающие за пределами Таллинна и собравшие наибольшее количество положительных отзывов от гостей за прошлый месяц на Dinnerbooking.

Чтобы попасть в первую десятку, ресторан должен получить в течение месяца отзывы как минимум от десяти человек. Посетители оценивают еду, атмосферу, обслуживание и общий опыт, а итоговая оценка формируется исходя из этих критериев. Чем выше баллы заведение получает, тем выше оно поднимается в нашем рейтинге.

Так что, если в следующий раз вы соберетесь в свой любимый ресторан, не забудьте оставить добрые слова: как видно, на вершину могут попасть и небольшие, и расположенные вне столицы заведения.

5 место - уютный Moon в Каламая

Фото статьи
Фото: Moon resto

Ресторан Moon уже много лет остается любимым многими заведением на границе центра Таллинна и Каламая, где из качественных эстонских продуктов готовят классические блюда славянской кухни. В меню – сибирские пельмени, уха и другие ностальгические и знакомые вкусы. Рестораном руководят опытные шеф-повара Роман Защеринский и Игорь Андреев.

Moon - это то место, куда гости возвращаются снова и снова, оставляя высокие оценки. Особенно отмечают внимательное обслуживание, отличную кухню и достойный выбор вин.

4 место - City Grill House: бранчи и ужины

Фото статьи
Фото: City Grill House

City Grill House - просторный ресторан в самом центре Таллинна, предлагающий разнообразные гастрономические впечатления. Под руководством шефа Анатолия Пиманова здесь готовят на гриле аппетитные мясные, рыбные и вегетарианские блюда. Также популярны бранчи - на радость любителям как ранних, так и поздних завтраков.

City Grill House сочетает городской стиль и уютную атмосферу - сюда хочется возвращаться снова и снова. 

3 место - элегантный Rudolf в Кадриорге

Фото статьи
Фото: Ресторан Rudolf

Rudolf знакомит гостей с современной французской кухней. Креативность шеф-повара Стена Мяртина соединяет чистые вкусы французских традиций с лучшими продуктами со всего континента.

Сюда приходят наслаждаться, открывать новое и обогащать вкусовое восприятие. Это идеальное место и для особенного ужина, и для неспешного бранча выходного дня. Гости отмечают прекрасную подачу блюд, эстетику и качество кухни, а также высокий уровень сервиса.

2 место - удивительные вкусы Ilmaveere в Обинице

Фото статьи
Фото: Лаури Лаан.

Ilmaveere - ресторан в красивой деревне Обиница, Сетомаа, удивляющий необычными блюдами. Шеф-повар Мерино Ластик создал меню, ориентированное на местные продукты и сезонные вкусы. Блюда готовятся по принципу ноль отходов, уважая каждый ингредиент и предлагая глубокие вкусовые впечатления.

Ilmaveere отличают уютная атмосфера, первоклассные продукты и сплоченная команда. Всё - от винной карты и коктейлей до сезонных блюд - продумано до мелочей и реализовано на высшем уровне.

1 место - Lahepere Villa: жемчужина Клоогаранда

Фото статьи
Фото: Лаури Лаан.

Lahepere Villa - уникальный домашний ресторан у моря в Клоогаранде. Меню, обновляющееся каждый месяц, готовится из местных продуктов, а неожиданные открытия для гостей - обеспечены.

Ресторанная команда встречает каждого, как давнего друга, и предлагает тщательно продуманные блюда. 

Важно знать, что Lahepere Villa работает по предварительному бронированию. Это гарантирует эксклюзивность: ужин - только для избранной компании. Здесь можно остаться на ночь в мини-виллах, делая каждое посещение ресторана особенным и незабываемым событием.

Топ 10: лучшие рестораны марта по версии Dinnerbooking

  1. Lahepere Villa, Клоогаранд, Харьюмаа
  2. Ilmaveere, Обиница, Сетомаа
  3. Rudolf restoran, Таллинн
  4. City Grill House, Таллинн
  5. MOON, Таллинн
  6. Barbarea, Таллинн
  7. Snoob, Таллинн
  8. Tuljak, Таллинн
  9. TOKO Resto, Тарту
  10. VESTA, Таллинн
Комментарии

Ключевые слова

Наверх