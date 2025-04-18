Десять лучших эстонских ресторанов марта по мнению читателей блога Dinnerbooking

В этот раз первые места в ТОП-10 заняли вовсе не столичные рестораны, а заведения, работающие за пределами Таллинна и собравшие наибольшее количество положительных отзывов от гостей за прошлый месяц на Dinnerbooking.
Чтобы попасть в первую десятку, ресторан должен получить в течение месяца отзывы как минимум от десяти человек. Посетители оценивают еду, атмосферу, обслуживание и общий опыт, а итоговая оценка формируется исходя из этих критериев. Чем выше баллы заведение получает, тем выше оно поднимается в нашем рейтинге.
Так что, если в следующий раз вы соберетесь в свой любимый ресторан, не забудьте оставить добрые слова: как видно, на вершину могут попасть и небольшие, и расположенные вне столицы заведения.
5 место - уютный Moon в Каламая
Ресторан Moon уже много лет остается любимым многими заведением на границе центра Таллинна и Каламая, где из качественных эстонских продуктов готовят классические блюда славянской кухни. В меню – сибирские пельмени, уха и другие ностальгические и знакомые вкусы. Рестораном руководят опытные шеф-повара Роман Защеринский и Игорь Андреев.
Moon - это то место, куда гости возвращаются снова и снова, оставляя высокие оценки. Особенно отмечают внимательное обслуживание, отличную кухню и достойный выбор вин.
4 место - City Grill House: бранчи и ужины
City Grill House - просторный ресторан в самом центре Таллинна, предлагающий разнообразные гастрономические впечатления. Под руководством шефа Анатолия Пиманова здесь готовят на гриле аппетитные мясные, рыбные и вегетарианские блюда. Также популярны бранчи - на радость любителям как ранних, так и поздних завтраков.
City Grill House сочетает городской стиль и уютную атмосферу - сюда хочется возвращаться снова и снова.
3 место - элегантный Rudolf в Кадриорге
Rudolf знакомит гостей с современной французской кухней. Креативность шеф-повара Стена Мяртина соединяет чистые вкусы французских традиций с лучшими продуктами со всего континента.
Сюда приходят наслаждаться, открывать новое и обогащать вкусовое восприятие. Это идеальное место и для особенного ужина, и для неспешного бранча выходного дня. Гости отмечают прекрасную подачу блюд, эстетику и качество кухни, а также высокий уровень сервиса.
2 место - удивительные вкусы Ilmaveere в Обинице
Ilmaveere - ресторан в красивой деревне Обиница, Сетомаа, удивляющий необычными блюдами. Шеф-повар Мерино Ластик создал меню, ориентированное на местные продукты и сезонные вкусы. Блюда готовятся по принципу ноль отходов, уважая каждый ингредиент и предлагая глубокие вкусовые впечатления.
Ilmaveere отличают уютная атмосфера, первоклассные продукты и сплоченная команда. Всё - от винной карты и коктейлей до сезонных блюд - продумано до мелочей и реализовано на высшем уровне.
1 место - Lahepere Villa: жемчужина Клоогаранда
Lahepere Villa - уникальный домашний ресторан у моря в Клоогаранде. Меню, обновляющееся каждый месяц, готовится из местных продуктов, а неожиданные открытия для гостей - обеспечены.
Ресторанная команда встречает каждого, как давнего друга, и предлагает тщательно продуманные блюда.
Важно знать, что Lahepere Villa работает по предварительному бронированию. Это гарантирует эксклюзивность: ужин - только для избранной компании. Здесь можно остаться на ночь в мини-виллах, делая каждое посещение ресторана особенным и незабываемым событием.
Топ 10: лучшие рестораны марта по версии Dinnerbooking
- Lahepere Villa, Клоогаранд, Харьюмаа
- Ilmaveere, Обиница, Сетомаа
- Rudolf restoran, Таллинн
- City Grill House, Таллинн
- MOON, Таллинн
- Barbarea, Таллинн
- Snoob, Таллинн
- Tuljak, Таллинн
- TOKO Resto, Тарту
- VESTA, Таллинн