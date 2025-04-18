ВИДЕО Обрушилась крыша: автогонщик на полной скорости врезался в стену дома

В минувшие выходные на острове Тенерифе во время автогонки «Тенерифе-Север» (Rally Norte) произошло изрядно напугавшее зрителей происшествие.
Соревнования на входящем в Канарский архипелаг острове проходили в сложных погодных условиях: сильный дождь и густой туман серьезно осложняли задачу гонщикам.
Йерай Лемес за рулем Citroën C3 Rally2 шел в хорошем темпе и боролся за призовое место.
Однако на предпоследнем участке гонки Лемес не справился с трудностями скользкой трассы.
Он потерял управление автомобилем и, проезжая через деревню, врезался в стену дома.
🚨Derrumbe parcial de casa canaria tras impacto de uno de los coches en el 41º #RallyNorte de #Tenerife. La #lluvia y la niebla en algunas zonas del recorrido han podido estar detrás del #accidente. El piloto Yeray Lemes, al volante durante el impacto, no sufrió daños pic.twitter.com/vpNiQFo260— Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) April 12, 2025
Удар был настолько сильным, что здание не выдержало – крыша обрушилась. Кадры аварии быстро разошлись в социальных сетях.
Местное издание Tenerife Weekly отмечает, что за несколько минут до аварии Лемеса в тот же дом врезался российский раллист Алексей Лукьянюк.
К счастью, в доме никто не жил, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Победу в Rally Norte одержал испанец Серхио Фуэнтес Матиас, выступавший на Škoda Fabia RS Rally2.
Он обогнал соотечественника Рауля Эрнандеса, также выступавшего на Škoda, на 13,8 секунды.
На следующей неделе на острове Гран-Канария пройдет четвертый этап нынешнего сезона чемпионата мира по ралли.