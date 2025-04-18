ВИДЕО Обрушилась крыша: автогонщик на полной скорости врезался в стену дома

Соревнования на входящем в Канарский архипелаг острове проходили в сложных погодных условиях: сильный дождь и густой туман серьезно осложняли задачу гонщикам.

Йерай Лемес за рулем Citroën C3 Rally2 шел в хорошем темпе и боролся за призовое место.

Однако на предпоследнем участке гонки Лемес не справился с трудностями скользкой трассы.

Он потерял управление автомобилем и, проезжая через деревню, врезался в стену дома.

🚨Derrumbe parcial de casa canaria tras impacto de uno de los coches en el 41º #RallyNorte de #Tenerife. La #lluvia y la niebla en algunas zonas del recorrido han podido estar detrás del #accidente. El piloto Yeray Lemes, al volante durante el impacto, no sufrió daños pic.twitter.com/vpNiQFo260 — Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) April 12, 2025

Удар был настолько сильным, что здание не выдержало – крыша обрушилась. Кадры аварии быстро разошлись в социальных сетях.

Местное издание Tenerife Weekly отмечает, что за несколько минут до аварии Лемеса в тот же дом врезался российский раллист Алексей Лукьянюк.

К счастью, в доме никто не жил, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Победу в Rally Norte одержал испанец Серхио Фуэнтес Матиас, выступавший на Škoda Fabia RS Rally2.

Он обогнал соотечественника Рауля Эрнандеса, также выступавшего на Škoda, на 13,8 секунды.