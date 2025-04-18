Более 100 тысяч погибших: что известно о потерях России в Украине к апрелю 2025 года

Би-би-си удалось установить имена 103 275 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. За последние два месяца, пока Россия ведет переговоры с США о возможном мирном урегулировании, потери на фронте не сократились, а, напротив, росли еще быстрее, чем прежде.
На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров удалось установить имена 103 275 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. За последние два месяца, пока Россия ведет переговоры с США о возможном мирном урегулировании, потери на фронте не сократились, а, напротив, росли еще быстрее, чем прежде.
Об этом можно судить на основе динамики публикаций некрологов российских военнослужащих.
Переговоры и фронт
С февраля 2025 года официальные представители России и США проводят регулярные переговоры об урегулировании в Украине. На основе публикаций о погибших Би-би-си попыталась проанализировать, как эти переговоры сказались на интенсивности боевых действий. За точку отсчета мы взяли визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 11 февраля.
Поименный список погибших военных, который мы ведем, обновляется с задержкой. Во-первых, сама информация о гибели военных доходит до родственников не сразу и не сразу появляется в открытых источниках.
Во-вторых, некоторые публикации требуют дополнительной проверки, а часть сообщений мы просто не успеваем разбирать с той же скоростью, с какой они публикуются. В связи с этим мы пока не можем назвать примерное число российских военных, погибших с февраля по апрель 2025 года.
Но представление об интенсивности боев может дать число ежедневно публикуемых некрологов.
За два с половиной месяца, в ходе которых шли переговоры России и США, было опубликовано больше некрологов о российских военных, чем за предыдущие три месяца боев. В частности, в феврале в среднем публиковалось по 234 некролога в день, что в полтора раза больше, чем средние показатели 2024 года.
Как показали три года работы над поименной базой данных о погибших, количество публикуемых некрологов часто отражает основные тенденции происходящего на фронте. Но важно отметить, что общее число сообщений не равняется числу погибших в тот или иной период. Часть публикаций (обычно около 30%) оказывается дублями уже внесенных записей, еще небольшая часть отсеивается при проверке.
Среди погибших за время переговоров — 18 летний Данил Александров из города Зеленодольск в Татарстане. В школе он увлекался греко-римской борьбой, хоккеем и боксом, выигрывал республиканские соревнования по конькобежному спорту. В 18 лет Данил поступил в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России, однако через несколько месяцев оставил учебу и заключил контракт с подразделением ВДВ. 10 апреля он погиб.
В апреле 2023 года Госдума одобрила поправки в законодательство, разрешающие подписание 18-летними выпускниками школ контрактов с Минобороны. После этого вчерашних школьников, как и любых заключивших контракт военных, разрешили отправлять на фронт уже через четыре недели после начала службы. Расторгнуть контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся.
Основные тенденции
Теперь подробнее о том, что нам известно о подтвержденных потерях российской стороны. 52% всех установленных потерь — это люди, которые не были связаны с армией на момент начала войны в Украине.
16% всех известных погибших — это заключенные, уехавшие на фронт из исправительных колоний. 12% погибших были мобилизованными, 25% всех погибших — то есть каждый четвертый — это добровольцы, кто подписал контракт с российской армией и Росгвардией уже после начала вторжения.
С октября 2023 года мы фиксируем резкий и стабильный рост потерь добровольцев. Уровень подтвержденных смертей среди мобилизованных остается стабильным, в то время как доля заключенных постепенно снижается.
В первую очередь, это связано с тем, что сейчас на фронт человека пытаются отправить еще до суда. В прошлом году Госдума оформила законы, позволяющие приостановить уголовное дело, если обвиняемый подписал контракт с армией. Мы учитываем таких людей как добровольцев.
В 2025 году продолжается своеобразная гонка российских регионов за новыми добровольцами. Средняя сумма дополнительных выплат приближается к 2 млн рублей.
Лидером по выплатам среди муниципалитетов является столица Башкортостана. Именно эта республика с сентября лидирует среди всех регионов России по числу подтвержденных потерь.
По меньшей мере 4637 жителей республики погибли на войне. Реальное число погибших больше — это только те, чьи имена мы смогли подтвердить по открытым источникам.
Кадровые военные и офицеры
Несмотря на то, что основная нагрузка на поле боя сейчас лежит на подразделениях, сформированных из добровольцев, кадровые военные остаются важными участниками войны с российской стороны. К этому числу мы относим тех, кто уже служил в армии на момент начала вторжения и строил карьеру в этой сфере.
Отряды ВДВ, морской пехоты и ГРУ, которые считались элитными до начала войны, понесли огромные потери в самом начале войны. Но они до сих пор привлекаются к выполнению задач на критически важных участках фронта, чтобы балансировать неопытность новобранцев, а также обеспечить приемлемый уровень взаимодействия между подразделениями разных родов войск.
Сейчас кадровые военные составляют 17% всех установленных погибших. 4919 человек были офицерами.
В структуре российских Вооруженных сил только офицеры обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, особенно с артиллерией. А отсутствие такого взаимодействия приводит либо к неподготовленным атакам с большими потерями, либо к попаданию под дружественных огонь со стороны своих же подразделений (то есть опять к дополнительным потерям).
Подробнее о потерях сильнейших подразделений российской армии можно почитать здесь.
Каковы реальные цифры потерь?
Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.
Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находиться на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары с беспилотников.
С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 158 885 до 229 500 человек.
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».
С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске людей из ДНР и ЛНР, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября прошлого года могли погибнуть от 21 до 23 500 человек.
Следовательно, на основе собранных нами данных, можно предположить, что общее число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 180 000 до 253 000 человек.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик Донбасса. Однако, если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих «республик», мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К «другим войскам» в графике отнесены военнослужащие ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.
* Издание «Медиазона» признано российскими властями «иноагентом»
* Власти России также включили в реестр «иностранных агентов» Ольгу Ившину. Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде