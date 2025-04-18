Более 100 тысяч погибших: что известно о потерях России в Украине к апрелю 2025 года

За два с половиной месяца, в ходе которых шли переговоры России и США, было опубликовано больше некрологов о российских военных, чем за предыдущие три месяца боев. В частности, в феврале в среднем публиковалось по 234 некролога в день, что в полтора раза больше, чем средние показатели 2024 года.

Как показали три года работы над поименной базой данных о погибших, количество публикуемых некрологов часто отражает основные тенденции происходящего на фронте. Но важно отметить, что общее число сообщений не равняется числу погибших в тот или иной период. Часть публикаций (обычно около 30%) оказывается дублями уже внесенных записей, еще небольшая часть отсеивается при проверке.

Среди погибших за время переговоров — 18 летний Данил Александров из города Зеленодольск в Татарстане. В школе он увлекался греко-римской борьбой, хоккеем и боксом, выигрывал республиканские соревнования по конькобежному спорту. В 18 лет Данил поступил в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России, однако через несколько месяцев оставил учебу и заключил контракт с подразделением ВДВ. 10 апреля он погиб.