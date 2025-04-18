Эксперт Не забудьте выставить счет государству за поломку автомобиля!

Счета за ущерб, нанесенный автомобилям из-за разбитых и неухоженных дорог, автовладельцы должны выставлять государству и органам местной власти, пишет на страницах Postimees руководитель страховой компании Elama Kindlustus Яанус Сеппа.
Государство уже несколько лет сокращает бюджет на обслуживание дорог, и в ближайшие три-четыре года улучшений ожидать не стоит. По оценке специалистов, инфраструктура ежегодно недополучает более половины необходимого финансирования.
Этот дефицит только увеличивается: хотя в нынешнем году на обслуживание дорог выделено столько же средств, как и три года назад, инфляция за это время «съела» значительную часть их реальной стоимости.
Жесткая реальность такова: состояние наших дорог неизбежно ухудшается. Планируемый автоналог ситуацию тоже не исправит, ведь между поступлениями от него и дорожным бюджетом нет никакой связи.
Все, что происходит с дорогами, оказывает прямое влияние на автовладельцев: весной появляются новые выбоины, и люди уже стоят у дверей страховых компаний с заявлениями о повреждениях. С помощью страховки можно покрыть часть убытков, однако сумму собственной ответственности автовладельцу все равно придется оплатить из своего кармана.
Сокращение финансирования дорожного хозяйства означает и то, что, помимо устранения ям, может затягиваться и плановое обслуживание дорог.
Страховка покрывает даже трещины на лобовом стекле, однако если выплаты резко увеличатся, страховые компании будут вынуждены поднять цены. По сути, это скрытые издержки, вызванные нехваткой средств у дорожных служб, которые в итоге оплачивают клиенты.
Будь то некачественная борьба с гололедом, плохая дорожная разметка, продольные колеи, которые образовались на неремонтированной дороге, или транспортные узлы, безопасность которых была недостаточно тщательно проработана – в худших случаях это приводит к смертельному исходу на трассах.
По данным Департамента транспорта, в 2024 году в различных ДТП в Эстонии пострадали 2163 человека, погибли 69 человек. Это рекордные показатели, и если тенденция сохранится, в будущем нам придется платить за автостраховку и каско значительно больше.
За счет автоналога планируется собирать несколько сотен миллионов в год. Было бы справедливо, если бы часть собранного налога целенаправленно расходовалась на улучшение состояния дорог.
Та же ситуация и с топливным акцизом: еще около десяти лет назад закон предусматривал, что собранные акцизные средства идут на обслуживание и развитие дорог, но затем поступления «отвязали» от этой цели.
Как получить компенсацию?
Выбоины на дорогах – серьезная проблема, приводящая к повреждению шин, дисков и подвески. Средний размер ущерба составляет порядка 1500 евро.
Если ваша машина пострадала из-за плохого состояния дороги, важно знать, как правильно подать требование о компенсации.
Если вы обращаетесь с требованием напрямую к самоуправлению или государству, это поможет снизить ваши страховые взносы и одновременно дать обратную связь о плохом состоянии дорог, требующем срочного вмешательства.
Как действовать в подобной ситуации:
Остановитесь в безопасном месте – если после попадания колеса в выбоину ваш автомобиль получил повреждения, остановитесь при первой же возможности.
Сделайте фотографии – сфотографируйте саму яму (не забудьте о жилете и безопасности) и повреждения машины. Убедитесь, что на снимках четко видны местоположение и размер выбоины. Важно: если выбоина была помечена дорожными знаками, владелец дороги не обязан выплачивать компенсацию.
Измерьте выбоину – если можете, замерьте глубину, длину и ширину ямы, зафиксируйте эти данные.
Получите оценку в автомастерской – обратитесь в сервис для оценки ущерба и получения сметы.
Подайте требование владельцу дороги – подготовьте заявление о возмещении ущерба и вместе с подтверждающими материалами отправьте его владельцу дороги – например, в местное самоуправление или Департамент транспорта.
Контакты дорожных служб по регионам можно найти на сайте Департамента транспорта.