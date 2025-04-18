Эксперт Не забудьте выставить счет государству за поломку автомобиля!

Государство уже несколько лет сокращает бюджет на обслуживание дорог, и в ближайшие три-четыре года улучшений ожидать не стоит. По оценке специалистов, инфраструктура ежегодно недополучает более половины необходимого финансирования.

Этот дефицит только увеличивается: хотя в нынешнем году на обслуживание дорог выделено столько же средств, как и три года назад, инфляция за это время «съела» значительную часть их реальной стоимости.

Жесткая реальность такова: состояние наших дорог неизбежно ухудшается. Планируемый автоналог ситуацию тоже не исправит, ведь между поступлениями от него и дорожным бюджетом нет никакой связи.

Все, что происходит с дорогами, оказывает прямое влияние на автовладельцев: весной появляются новые выбоины, и люди уже стоят у дверей страховых компаний с заявлениями о повреждениях. С помощью страховки можно покрыть часть убытков, однако сумму собственной ответственности автовладельцу все равно придется оплатить из своего кармана.

Сокращение финансирования дорожного хозяйства означает и то, что, помимо устранения ям, может затягиваться и плановое обслуживание дорог.

Страховка покрывает даже трещины на лобовом стекле, однако если выплаты резко увеличатся, страховые компании будут вынуждены поднять цены. По сути, это скрытые издержки, вызванные нехваткой средств у дорожных служб, которые в итоге оплачивают клиенты.