В Эстонии побит температурный рекорд 25-летней давности

Как сообщил Департамент окружающей среды в социальных сетях, в Валга сегодня максимальная температура воздуха составила 27,8 градуса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в Кунда, где 24 апреля 2000 года температура воздуха достигла 27,6 градуса по Цельсию.