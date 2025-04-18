В Эстонии побит температурный рекорд 25-летней давности

В пятницу был официально установлен новый абсолютный температурный рекорд апреля: в юго-восточной части Эстонии воздух прогрелся почти до 28 градусов тепла.
Как сообщил Департамент окружающей среды в социальных сетях, в Валга сегодня максимальная температура воздуха составила 27,8 градуса.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в Кунда, где 24 апреля 2000 года температура воздуха достигла 27,6 градуса по Цельсию.
За всю историю измерений температура воздуха в Эстонии до 24 апреля ни разу не поднималась выше 27 градусов тепла - это произошло впервые.