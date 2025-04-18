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В Эстонии побит температурный рекорд 25-летней давности

Пляж Пирита (иллюстративное фото).
Пляж Пирита (иллюстративное фото). Фото: Konstantin Sednev

В пятницу был официально установлен новый абсолютный температурный рекорд апреля: в юго-восточной части Эстонии воздух прогрелся почти до 28 градусов тепла.

Как сообщил Департамент окружающей среды в социальных сетях, в Валга сегодня максимальная температура воздуха составила 27,8 градуса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в Кунда, где 24 апреля 2000 года температура воздуха достигла 27,6 градуса по Цельсию.

За всю историю измерений температура воздуха в Эстонии до 24 апреля ни разу не поднималась выше 27 градусов тепла - это произошло впервые.

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