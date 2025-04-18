Осторожно Мошенники запустили схему с подарочными картами от имени популярной торговой сети

Для поиска жертв используются действительно существующие аккаунты, к которым мошенники получили несанкционированный доступ.

Затем жулики рассылают сообщения по списку контактов от имени владельцев этих аккаунтов.

Сначала приходит сообщение, в котором старый знакомый просит номер телефона.

Мошенник объясняет, что якобы участвует в розыгрыше, и есть возможность выиграть крупные суммы на двоих.

Вот так выглядят сообщения, которые поступают от мошенников. Фото: Ekraanitõmmis

Он сообщает, что вскоре придет сообщение с шестизначным кодом, и просит переслать ему этот код.

Когда жертва отправляет код, мошенник пишет, что они «выиграли подарочную карту Maxima», и сумму нужно будет поделить пополам.

В качестве подтверждения выигрыша злоумышленник отправляет скриншот с выпиской по банковскому счету и сообщает, что свою часть уже получил.

Чтобы жертва забрала свою часть «выигрыша», ей отправляют ссылку, кликнув на которую она якобы сможет получить свой приз.

Однако ссылка ведет на адрес, который никак не связан с сетью магазинов Maxima.

Если кто-то получил подобное сообщение через мессенджер Facebook или по другим каналам, категорически нельзя переходить по ссылке, так как это с высокой вероятностью приведет к потере денег.