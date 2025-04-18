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Москва и Киев обменялись телами погибших солдат

Могилы украинских военных (иллюстративное фото).
Могилы украинских военных (иллюстративное фото). Фото: BBC News

Россия и Украина обменялись погибшими военнослужащими, Киеву переданы 909 тел, Москве - 41.

Москва и Киев обменялись телами военнослужащих.

Как сообщили в пятницу, 18 апреля, в Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Киеву переданы 909 тел, России - 41 погибший, сообщил агентству РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Что касается украинских солдат, то это, в основном, - военные с кураховского, покровского, бахмутского, угледарского, луганского, запорожского, сумского и харьковского направлений.

Киев поблагодарил за содействие

МККК В Украине поблагодарили за содействие Международный Комитет Красного Креста (МККК).

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», - пообещали в Координационном штабе.

До этого обмен телами (в формате 909 на 43) прошел 28 марта.

Чаще всего обмены происходят на российской стороне - на границе с Сумской областью Украины.

Чтобы пропустить грузовики с телами, приграничную полосу временно разминируют.

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