Москва и Киев обменялись телами погибших солдат

Москва и Киев обменялись телами военнослужащих.

Как сообщили в пятницу, 18 апреля, в Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Киеву переданы 909 тел, России - 41 погибший, сообщил агентству РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Что касается украинских солдат, то это, в основном, - военные с кураховского, покровского, бахмутского, угледарского, луганского, запорожского, сумского и харьковского направлений.

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«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», - пообещали в Координационном штабе.

До этого обмен телами (в формате 909 на 43) прошел 28 марта.

Чаще всего обмены происходят на российской стороне - на границе с Сумской областью Украины.