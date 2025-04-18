Самый старый в мире пингвин со вкусом отметил день рождения

Пингвин Гумбольдта, появившийся на свет в 1988 году, отметил на этой неделе свой 37-й день рождения в зоопарке Paradise Park, где живет уже много лет.

В честь дня рождения сотрудники зоопарка приготовили Spneb-у особый торт с килькой.

Необычный торт был украшен игрушечным пингвином, сделанным одним из смотрителей вручную.

По данным зоопарка, Spneb действительно является самым старым из ныне живущих представителей своего вида – об этом говорят собранные за много лет данные.

«Он удивителен для своего возраста»

Средняя продолжительность жизни пингвинов Гумбольдта составляет обычно от 10 до 15 лет. Spneb пережил этот рубеж более чем в два раза.

Смотрительница зоопарка Бекки Уэйт отмечает, что у Spneb-а по-прежнему хороший аппетит, и он внимательно следит за всей колонией, в которую входят 24 пингвина.

Пингвины Гумбольдта обитают на западном побережье Южной Америки, в основном на тихоокеанском побережье Чили и Перу.

Эти птицы известны своей выносливостью, но возраст Spneb-а - исключительное явление.

В прошлом году ученых поразил также один императорский пингвин, который преодолел самую длинную среди представителей вида зафиксированную дистанцию - он проплыл из Антарктики в Австралию.

Почти метровый пингвин неожиданно появился на австралийском пляже и, к удивлению серферов, просто подошел к ним.

По мнению экспертов, он самостоятельно преодолел более 3400 километров – это настоящее чудо.