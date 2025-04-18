Удар США по нефтяному терминалу в Йемене: по меньшей мере 74 погибших

В результате авиаударов США по ключевому нефтяному терминалу «Рас-Иса» на побережье Красного моря в Йемене, контролируемому хуситами, погибли по меньшей мере 74 человека, еще 171 получил ранения, сообщило хуситское Министерство здравоохранения.
«Американские силы предприняли действия, чтобы ликвидировать этот источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов и лишить их незаконных доходов, которые на протяжении более 10 лет финансировали усилия хуситов по террору во всем регионе», — говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
По данным американских военных, суда продолжали поставлять топливо через порт, несмотря на то, что Вашингтон объявил повстанцев иностранной террористической организацией в начале этого года.
Правительство хуситов, управляющее северо-западным Йеменом, заявило, что терминал является гражданским объектом и что нападение на него представляет собой «полноценное военное преступление».
Через несколько часов после ударов по «Рас-Исе» израильские военные заявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена.
В нескольких израильских районах прозвучали сирены, но сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
По сообщению телеканала «Аль-Масира», управляемого хуситами, вечером в четверг по «Рас-Исе», расположенной примерно в 60 км от города Худейда, было нанесено 14 авиаударов.
Телеканал сообщил со ссылкой на местные органы здравоохранения, что многие погибшие были рабочими. Также сообщается, что пять парамедиков были убиты в результате вторичных ударов США, когда они прибыли на место происшествия.
Сообщения о жертвах проверить не удалось, но на кадрах, показанных телеканалом «Аль-Масира», можно разглядеть как минимум 10 обугленных тел возле горящих цистерн, включая одного водителя. Есть также кадры людей, которым в больнице оказывают помощь с серьезными ожогами.
«Мы подтверждаем, что нанесение удара по нефтяному порту «Рас-Иса» является полноценным военным преступлением, поскольку порт является гражданским, а не военным объектом, — говорится в заявлении правительства хуситов. — Мы возлагаем на администрацию США всю ответственность за последствия, вызванные ее эскалацией в Красном море».
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что решительно осуждает удары как «варварские».
В четверг лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути заявил, что с середины марта силы группировки провели почти 80 операций с использованием около 170 ракет и беспилотников, включая 30 атак на американский авианосец USS Harry S Truman и 26 атак на Израиль.
Йемен опустошен гражданской войной, которая вышла на новый уровень 10 лет назад после того, как хуситы взяли под контроль северо-запад страны, отбив территории у международно признанного правительства, а возглавляемая Саудовской Аравией коалиция при поддержке США вмешалась, чтобы восстановить его власть.
В результате боевых действий погибло более 150 тысяч человек, что привело к гуманитарной катастрофе: 4,8 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а 19,5 миллиона — половина населения — нуждаются в той или иной форме помощи.
С ноября 2023 года, после начала израильской операции в Газе, хуситы начали обстреливать торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Они потопили два торговых судна, захватили еще одно и убили четырех членов экипажа.
Хуситы заявили, что действуют в поддержку палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС в Газе, и что их целью являются суда, связанные только с Израилем, США или Великобританией. При этом под обстрел не раз попадали суда, не имеющие к этим странам никакого отношения.
Несколько раз хуситы обстреливали ракетами Израиль, каждый раз — без особого успеха.
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Ни размещение западных военных кораблей в Красном море для защиты судоходства, ни многочисленные удары США по военным объектам, нанесенные по приказу бывшего президента Джо Байдена, ситуацию не переломили.
После вступления в должность в январе Трамп вновь включил хуситов в список «иностранных террористических организаций», из которого их исключила администрация Байдена в попытке смягчить гуманитарный кризис в стране.
В марте Трамп приказал нанести масштабные удары по районам, контролируемым хуситами, и пригрозил, что они будут «полностью уничтожены».