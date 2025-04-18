Удар США по нефтяному терминалу в Йемене: по меньшей мере 74 погибших

«Американские силы предприняли действия, чтобы ликвидировать этот источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов и лишить их незаконных доходов, которые на протяжении более 10 лет финансировали усилия хуситов по террору во всем регионе», — говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным американских военных, суда продолжали поставлять топливо через порт, несмотря на то, что Вашингтон объявил повстанцев иностранной террористической организацией в начале этого года.

Правительство хуситов, управляющее северо-западным Йеменом, заявило, что терминал является гражданским объектом и что нападение на него представляет собой «полноценное военное преступление».

Через несколько часов после ударов по «Рас-Исе» израильские военные заявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена.

В нескольких израильских районах прозвучали сирены, но сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

По сообщению телеканала «Аль-Масира», управляемого хуситами, вечером в четверг по «Рас-Исе», расположенной примерно в 60 км от города Худейда, было нанесено 14 авиаударов.

Телеканал сообщил со ссылкой на местные органы здравоохранения, что многие погибшие были рабочими. Также сообщается, что пять парамедиков были убиты в результате вторичных ударов США, когда они прибыли на место происшествия.