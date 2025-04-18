Китай копирует российские системы вооружений путем шпионажа

Китай копирует российские системы вооружений и занимается массовым хищением интеллектуальной собственности и технологий.

Это, наряду с войной России против Украины, привело к тому, что поток оружия из России в Китай за прошедшие годы заметно снизился.

За период с 2009 по 2023 год импорт вооружений Китаем сократился на 40 процентов по сравнению с предыдущим 15-летним периодом, а доля России в импорте китайского оружия упала с 85 до 68 процентов, сообщило аналитический центр ChinaPower в пятницу, 18 апреля.

По данным центра, за последние 20 лет зафиксировано не менее 21 случая китайского шпионажа и хакерских атак на российские предприятия оборонного комплекса, прежде всего в сфере аэрокосмических технологий.

В 2004 году было три судебных процесса, которые завершились осуждением семи россиян, передавших Китаю конфиденциальную информацию о разработках в сфере авиации и спутников.

С тех пор ситуация не изменилась. За период с 2021 по 2023 год зафиксировано еще четыре случая утечки чувствительных данных по аэрокосмическим и лазерным технологиям.

Нарушение условий лицензионных соглашений

Аналитики отмечают, что шпионаж - лишь часть картины.

Китай, по сведениям ChinaPower, систематически нарушал условия лицензионных соглашений с российскими поставщиками, копируя и адаптируя технику для собственных нужд.

Например, истребитель J-11 был скопирован с российского Су-27, а китайский зенитно-ракетный комплекс HQ-9 подозрительно похож на С-300.

В 2019 году российская госкорпорация «Ростех» официально заявила, что за 17 лет зафиксировано 500 случаев незаконного копирования ее продукции.

В редком публичном комментарии компания открыто обвинила Китай в клонировании авиадвигателей, самолетов «Сухой», палубных истребителей, систем ПВО, переносных зенитных ракет и аналогов ЗРПК «Панцирь».

После копирования техники у России Китай сократил ее закупки и производит современные виды вооружений самостоятельно - от истребителей до военных кораблей.

Тем не менее, в критически важной сфере авиационных двигателей зависимость от России сохраняется.