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Голландцы мчатся на велосипедах без шлемов и чаще других гибнут в авариях

Голландские велосипедисты любят гонять по дорогам без шлемов.
Голландские велосипедисты любят гонять по дорогам без шлемов. Фото: Ramon van Flymen / AFP / Scanpix

Жители Нидерландов обожают ездить на велосипедах, но шлемы по-прежнему надевают неохотно. В стране миллионы велосипедистов, и именно они чаще всего гибнут в дорожных авариях.

Согласно статистике, в 2023 году на дорогах страны погибли 246 велосипедистов - больше, чем автомобилистов или пешеходов.

Исследования показывают, что шлем мог бы предотвратить до 70 процентов таких смертей.

Власти Нидерландов, пытаясь решить проблему, запустили масштабную кампанию Put it On, чтобы изменить отношение нации к велосипедным шлемам.

Однако многие жители страны считают, что основная причина аварий - слишком высокая скорость автомобилей.

«Это выбор каждого, - рассуждает Фаллон Альбрехт. - Я не надеваю шлем из-за балетного пучка на голове».

«Нужно думать о том, как устранить причины аварий, а не просто надевать шлемы», - считает Эстер ван Гардерен.

Ее организация Fietserbond (крупнейшая в стране организация, выступающая за права велосипедистов и обеспечение их безопасности - ред.) предлагает снизить лимит скорости в городах до 30 километров в час.

Другие жители Нидерландов отмечают: подобные кампании могут создать ощущение, что езда на велосипеде очень опасна.

Мнения разделились: часть голландцев стала использовать шлем хотя бы на электровелосипедах, другие уверены, что вряд ли кто-то или что-то изменит их привычки.

Кампания по популяризации велосипедных шлемов вызвала оживленную дискуссию в обществе.

Глава пресс-службы министра транспорта Нидерландов Лиз Зоетекау подчеркивает: «Для безопасности велосипедистов нужно заниматься и ограничением скорости, и ношением шлемов».

Местные эксперты, тем временем, отмечают: для повышения безопасности на дорогах требуется не только изменение личных привычек, но и системный подход к городскому движению.

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