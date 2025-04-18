Голландцы мчатся на велосипедах без шлемов и чаще других гибнут в авариях

Согласно статистике, в 2023 году на дорогах страны погибли 246 велосипедистов - больше, чем автомобилистов или пешеходов.

Исследования показывают, что шлем мог бы предотвратить до 70 процентов таких смертей.

Власти Нидерландов, пытаясь решить проблему, запустили масштабную кампанию Put it On, чтобы изменить отношение нации к велосипедным шлемам.

Однако многие жители страны считают, что основная причина аварий - слишком высокая скорость автомобилей.

«Это выбор каждого, - рассуждает Фаллон Альбрехт. - Я не надеваю шлем из-за балетного пучка на голове».

De campagne ‘Zet ‘m op’ is op een basisschool afgetrapt! We laten de nieuwe generatie nu al de voordelen van de fietshelm zien, zodat zij hopelijk ook later kiezen voor een fietshelm en daarmee ernstig hoofdletsel voorkomen. Meer weten: https://t.co/0eDNF7ZOS0 #komveiligthuis pic.twitter.com/eO5X1qPBPi — Barry Madlener (@MinisterIenW) April 16, 2025

«Нужно думать о том, как устранить причины аварий, а не просто надевать шлемы», - считает Эстер ван Гардерен.

Ее организация Fietserbond (крупнейшая в стране организация, выступающая за права велосипедистов и обеспечение их безопасности - ред.) предлагает снизить лимит скорости в городах до 30 километров в час.

Другие жители Нидерландов отмечают: подобные кампании могут создать ощущение, что езда на велосипеде очень опасна.

Мнения разделились: часть голландцев стала использовать шлем хотя бы на электровелосипедах, другие уверены, что вряд ли кто-то или что-то изменит их привычки.

Кампания по популяризации велосипедных шлемов вызвала оживленную дискуссию в обществе.

Глава пресс-службы министра транспорта Нидерландов Лиз Зоетекау подчеркивает: «Для безопасности велосипедистов нужно заниматься и ограничением скорости, и ношением шлемов».