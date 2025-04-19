Умер легендарный эстонский спортсмен

«Водно-моторный спорт Эстонии определенно не был бы столь успешным без Лембита Ааслава-Каазика-старшего. Для некоторых Лемб был всем водно-моторным спортом. Он был великим педагогом, под руководством которого спортсмены росли как личности, учились уважать воду и скорость и стали мастерами.

Он был примером для всех своим трудолюбием, последовательностью и дружелюбием. Всю свою семью он приобщил к водно-моторному спорту: выиграли несколько титулов чемпиона мира, выступали в качестве судьи, тренера и фотографа. Мы склоняем головы в честь Лембита и выражаем глубочайшие соболезнования его близким», - сообщил союз в Facebook.

Ааслав-Каазик занимался водно-моторным спортом с 1957 года. На чемпионате мира 2000 года он завоевал серебро в классе О-125, а в 2001 году стал чемпионом Европы в том же классе соревнований.

Он завоевал пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Советского Союза. Он становился чемпионом Эстонии 31 раз.