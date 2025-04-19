«Вопрос нескольких дней». Трамп говорит, что бросит попытки добиться мира в Украине, если переговоры продолжат буксовать

«Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить - это вопрос нескольких дней - возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты», - заявил госсекретарь Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами и украинской делегацией.

Президент Трамп в пятницу сказал, что если из-за позиции России или Украины задача завершения войны окажется слишком сложной, то он «пожалуй, откажется».

«Конкретного количества дней нет, но скоро, — ответил Трамп на вопрос о том, как скоро он примет этот решение. — Мы хотим сделать это дело. Две тысячи пятьсот человек в неделю погибают в этой битве. Это жестокая битва. А мы хотим ее остановить. В идеале. Но если по какой-то причине одна или две стороны очень осложнят эту задачу, то мы просто скажем: ну и глупо, вы дураки, вы ужасные люди. И мы просто скажем: мы, пожалуй, отказываемся. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать».

В то же время Трамп сказал журналистам, что он не хочет сказать, что выходит из переговоров — он все еще считает, что у него есть хорошие шансы на то, чтобы остановить войну. «Наступает решающий момент», — цитирует Трампа агентство Reuters.