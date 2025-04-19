«Вопрос нескольких дней». Трамп говорит, что бросит попытки добиться мира в Украине, если переговоры продолжат буксовать

Президент США Дональд Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима. Об этом накануне заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, а в пятницу подтвердил и сам Трамп.
«Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить - это вопрос нескольких дней - возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты», - заявил госсекретарь Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами и украинской делегацией.
Президент Трамп в пятницу сказал, что если из-за позиции России или Украины задача завершения войны окажется слишком сложной, то он «пожалуй, откажется».
«Конкретного количества дней нет, но скоро, — ответил Трамп на вопрос о том, как скоро он примет этот решение. — Мы хотим сделать это дело. Две тысячи пятьсот человек в неделю погибают в этой битве. Это жестокая битва. А мы хотим ее остановить. В идеале. Но если по какой-то причине одна или две стороны очень осложнят эту задачу, то мы просто скажем: ну и глупо, вы дураки, вы ужасные люди. И мы просто скажем: мы, пожалуй, отказываемся. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать».
В то же время Трамп сказал журналистам, что он не хочет сказать, что выходит из переговоров — он все еще считает, что у него есть хорошие шансы на то, чтобы остановить войну. «Наступает решающий момент», — цитирует Трампа агентство Reuters.
Рубио о возможности выхода из переговорного процесса заявил после переговоров с участием делегаций США, Украины и ее европейских союзников в Париже, которые состоялись в четверг, 17 апреля. До этого администрация Трампа самостоятельно проводила консультации с Россией и Украиной, по сути исключая из этого процесса Европу.
На переговоры в Париж прибыли Рубио и посланник Трампа Стив Уиткофф, который на прошлой неделе встречался с Владимиром Путиным в Петербурге. Украину представляли министры иностранных дел и обороны, а также глава офиса президента. Во встрече участвовал президент Франции Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании и несколько высокопоставленных чиновников из Германии.
«Президент очень сильно переживает по этому поводу. Он посвятил этому много времени и энергии… Это важно, но есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не большего внимания», — заявил после переговоров Рубио. — Думаю, что важно всем напоминать, что украинская война — это ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине больше трех лет, и мы хотим, чтобы все это закончилось... Так что если они серьезно относятся к миру, одна из сторон, или обе, мы хотим помочь. Если этого не произойдет, мы просто будем двигаться дальше».
Во время предвыборной кампании Трамп обещал положить конец войне в Украине за 24 часа. Вернувшись в Белый дом, Трамп называл уже другие сроки, обещая добиться перемирия в течение полугода.
Трамп оказывает давление на обе стороны, чтобы заставить их сесть за стол переговоров, угрожая ужесточением санкций против России и прекращением военной поддержки Киева со стороны США на миллиарды долларов.
Три европейских дипломатических источника сообщили Reuters, что комментарии Рубио отражают растущее разочарование в Белом доме из-за неуступчивости России в вопросе прекращения войны.
Если Вашингтон дистанцируется от переговоров, скорее всего, они окажутся безуспешными, поскольку ни одна другая страна не сможет оказать подобное давление ни на Москву, ни на Киев.
Переговоры в Париже
Рубио также сообщил журналистам, что после переговоров в Париже он поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и проинформировал его о «некоторых элементах» американской мирной программы.
По его словам, вопрос о гарантиях безопасности со стороны США как части любой сделки поднимался на переговорах в Париже. Гарантии безопасности — это вопрос, который «мы можем решить приемлемым для всех способом», но «у нас есть более серьезные проблемы, которые нам нужно решить, возможно ли это в краткосрочной перспективе», сказал Рубио, но никаких других подробностей не привел.
США до сих пор отказывались предоставить Киеву гарантии безопасности для поддержки любого будущего прекращения огня. По словам Рубио, понятно, что заключить мирное соглашение будет сложно, но должны быть признаки того, что это может быть сделано в ближайшее время.
«Никто не говорит, что это можно сделать за 12 часов. Но мы хотим увидеть, насколько далеко они разошлись и можно ли сократить эти разногласия, возможно ли вообще добиться подвижек в течение того периода времени, который мы имеем в виду», — сказал госсекретарь США.
Рубио также заявил, что европейцы должны сыграть центральную роль в любом мирном договоре, тем более что для достижения соглашения, скорее всего, придется отменить европейские санкции против России – чего Вашингтон самостоятельно сделать, разумеется, не может.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что определенные подвижки есть: «Мы считаем, что определенный прогресс можно, собственно, уже констатировать. Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживалась Россия, — мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинцах».
По словам Пескова, Россия стремится к урегулированию конфликта в Украине, обеспечивая при этом свои интересы, и что Москва по-прежнему открыта для диалога с США.
При этом Москва требует, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО, чтобы Россия контролировала все четыре украинские области, на которые она претендует, и чтобы численность украинской армии была ограничена. Киев считает, что эти требования равносильны капитуляции.
Мораторий на удары по энергетике
18 марта после телефонного разговора между Трампом и Владимиром Путиным российский президент согласился на предложение Трампа отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Киев взял на себя такое же обязательство. В течение предыдущих недель Украина и Россия почти каждый день обвиняли друг друга в нарушении моратория.
По словам украинского президента Владимира Зеленского, число российских ударов по энергетике снизилось, однако они продолжались.
Мораторий был объявлен с 18 марта на месяц, и в пятницу Песков подтвердил, что мораторий истек — но новых распоряжений относительно его соблюдения или не соблюдения президент Путин, по словам Пескова, не давал.
Соглашение о недрах
Комментарии Рубио прозвучали всего через несколько часов после того, как Украина сделала первый шаг к подписанию с Вашингтоном соглашения о минеральных ресурсах, предусматривающего создание инвестиционного фонда для восстановления Украины.
В четверг Украина и США подписали меморандум о намерениях, опубликованный украинским правительством, в котором говорится, что страны намерены создать инвестиционный фонд для восстановления Украины в рамках соглашения об экономическом партнерстве. Цель — завершить сделку к 26 апреля, говорится в меморандуме.
Тогда же Трамп заявил, что рассчитывает на следующей неделе подписать с Киевом окончательное соглашение. Во время пресс-конференции с итальянским лидером Джорджией Мелони Трамп сказал: «У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет подписана в четверг… в следующий четверг. Скоро. И я предполагаю, что они будут выполнять условия сделки. Так что посмотрим. Но у нас есть договоренность по этому вопросу».
Министерство экономики Украины опубликовало на своем сайте полный текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве.
В тексте документа говорится, что соглашение будет предусматривать создание фонда инвестиций в восстановление Украины. Министерство отмечает, что «соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов».
Согласно тексту меморандума, США и Украина «признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия».
Кроме этого, в меморандуме сказано, что США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.
О подписании меморандума накануне сообщила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, «впереди — финализация текста соглашения и его подписание». «А далее — ратификация парламентами», — сказала Свириденко.
Меморандум не содержит подробностей, но, если верить предыдущим утечкам, теперь речь идет не только о полезных ископаемых, но и о контроле над энергетической инфраструктурой Украины, а также над ее нефтью и газом.
Подписание состоялось в ходе онлайн-звонка с министром финансов США Скоттом Бессентом, который сказал, что детали сделки еще прорабатываются.
«Это в основном то, о чем мы договаривались ранее. Когда президент [Зеленский] был здесь, у нас был меморандум о взаимопонимании. Мы сразу перешли к большой сделке, и я думаю, что это соглашение на 80 страницах, и именно его мы и подпишем», — сказал он.
В меморандуме говорится, что технические обсуждения проходили в Вашингтоне 11 и 12 апреля.
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Меморандум — это шаг к заключению сделки, которая позволит США получить доступ к важнейшим полезным ископаемым Украины, а также к нефти и газу.
По оценкам Киева, в Украине сосредоточено 7% европейских запасов титана и треть всех европейских месторождений лития. Среди других элементов — бериллий и уран, необходимые для ядерного оружия и реакторов.
Предыдущая попытка заключить соглашение в феврале провалилась после неудачной встречи президента Украины Зеленского с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
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