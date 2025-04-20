Артем Гареев: оригинальные идеи всегда рождаются в ограниченных ресурсах

В этом выпуске передачи «Своя правда» говорим о культуре в целом и творческих людях в частности. Искусство всегда приходило человечеству на помощь в самые темные и смутные времена, но могут ли творцы сегодня позволить себе заниматься исключительно своим призванием и не задумываться о куске хлеба? Все эти вопросы обсуждают гости и эксперты в студии.
В передаче принял участие актер и режиссер Артем Гареев, который рассказал, как ему видится ситуация, сложившаяся с финансированием людей искусства и их социальными гарантиями.
«Вот фраза - "художник должен быть голодным". У нее есть несколько аспектов. Я могу сказать, что какие-то интересные и оригинальные идеи всегда - по своему опыту - рождаются в ограниченных ресурсах. Сложнее всего, когда у тебя есть все - и бюджет, и все остальное. Я видел работы, когда был бюджет, но получилось очень средне. И видел очень хорошие спектакли, которые были сделаны на коленке, просто из ничего. Мне кажется, хорошему художнику всегда нужны ограничения, но эти ограничения он должен ставить себе сам. В этом смысле, да - "голод" может стать толчком для оригинальной, интересной идеи», - сказал Гареев.
Он также подчеркнул, что при этом длительная необходимость думать исключительно о хлебе насущном отнюдь не способствует развитию творческого потенциала.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Художник должен быть голодным?» уже в этот понедельник, 21 апреля, в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.