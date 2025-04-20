Артем Гареев: оригинальные идеи всегда рождаются в ограниченных ресурсах

«Вот фраза - "художник должен быть голодным". У нее есть несколько аспектов. Я могу сказать, что какие-то интересные и оригинальные идеи всегда - по своему опыту - рождаются в ограниченных ресурсах. Сложнее всего, когда у тебя есть все - и бюджет, и все остальное. Я видел работы, когда был бюджет, но получилось очень средне. И видел очень хорошие спектакли, которые были сделаны на коленке, просто из ничего. Мне кажется, хорошему художнику всегда нужны ограничения, но эти ограничения он должен ставить себе сам. В этом смысле, да - "голод" может стать толчком для оригинальной, интересной идеи», - сказал Гареев.