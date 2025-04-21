Союз учреждений культуры: художники не получают даже минимальной зарплаты работника культуры

Речь зашла и о минимальной ставке работника культуры. Сейчас она составляет порядка 1600 евро брутто в месяц. Все гости и эксперты сошлись во мнении, что этого недостаточно. Принявшая участие в передаче директор Союза учреждений культуры Кади-Элль Тяхисте подчеркнула, что многие люди искусства не имеют и этих денег.

«Я бы хотела начать с того, что этот государственный минимум распространяется на сотрудников государственных учреждений. Но в сфере культуры у нас таких учреждений не очень много. К тому же, у нас нет традиционных трудовых отношений. Положение художника еще сложнее. Несмотря на то, что минимальная ставка работника культуры очень мала, для многих не доступна и она. Художники, например, несколько месяцев работают над выставкой, а в итоге получают несколько сотен евро. О тысячах мы тут даже не говорим», - сказала Кади-Элль Тяхисте.