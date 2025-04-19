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Галерея: хорошая погода и разнообразный товар привлекли покупателей на ярмарку

Перевод: Вера Копти

На традиционной ярмарке Põhara Agro, прошедшей в Пярнумаа в Страстную пятницу, предлагались разнообразные товары, в том числе изделия ручной работы и продукты питания.

Прекрасная погода привлекла на ярмарку много посетителей. Те, у кого разыгрался аппетит, могли приобрести или попробовать на месте свежую выпечку.

Ассортимент хлебобулочных изделий был разнообразный: от буханок домашнего хлеба до сладких пирожков и булочек.
Ассортимент хлебобулочных изделий был разнообразный: от буханок домашнего хлеба до сладких пирожков и булочек. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees
Изделия ручной работы неизменно привлекают посетителей любой ярмарки.
Изделия ручной работы неизменно привлекают посетителей любой ярмарки. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

С хутора Мёлдри, который находится возле Пярну-Яагупи, привез на продажу свежие огурцы Юри Лаур. Фермер рассказал, что сеет семена уже в начале февраля. Первые огурцы созревают в теплице в марте. Килограмм отечественных огурцов дороже импортных, но, по словам Лаура, на отсутствие покупателей жаловаться не приходится. «Многие все же предпочитают отечественные продукты», - сказал он и добавил, что нынешняя весна пока довольно хорошая, и солнечных дней хватало.

Торговля хуторскими огурцами шла бойко.
Торговля хуторскими огурцами шла бойко. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

На ярмарку также прибыл легендарный кузнец из Пайкусе, Яан Кукк, со своими изделиями. Кукк рассказал, что это первая ярмарка в этом году, на которую он приехал торговать. Он не жаловался на недостаток покупателей и сказал, что лучше всего продаются садовые инструменты, например, мотыги.

Ветеран кузнечного дела Яан Кукк со своим товаром.
Ветеран кузнечного дела Яан Кукк со своим товаром. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Одна из организаторов ярмарки Марит Пылдмаа рассказала, что ярмарка Страстной пятницы Põhara Agro проводится уже четвертый год подряд. По сравнению с предыдущими годами сегодня торговцев было значительно больше: более 30. «В этом году торговцы сами нас нашли, не нужно было их искать», - отметила она.

В этом году на традиционной ярмарке было более 30 продавцов.
В этом году на традиционной ярмарке было более 30 продавцов. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees
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