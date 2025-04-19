Галерея: хорошая погода и разнообразный товар привлекли покупателей на ярмарку

На традиционной ярмарке Põhara Agro, прошедшей в Пярнумаа в Страстную пятницу, предлагались разнообразные товары, в том числе изделия ручной работы и продукты питания.
Прекрасная погода привлекла на ярмарку много посетителей. Те, у кого разыгрался аппетит, могли приобрести или попробовать на месте свежую выпечку.
С хутора Мёлдри, который находится возле Пярну-Яагупи, привез на продажу свежие огурцы Юри Лаур. Фермер рассказал, что сеет семена уже в начале февраля. Первые огурцы созревают в теплице в марте. Килограмм отечественных огурцов дороже импортных, но, по словам Лаура, на отсутствие покупателей жаловаться не приходится. «Многие все же предпочитают отечественные продукты», - сказал он и добавил, что нынешняя весна пока довольно хорошая, и солнечных дней хватало.
На ярмарку также прибыл легендарный кузнец из Пайкусе, Яан Кукк, со своими изделиями. Кукк рассказал, что это первая ярмарка в этом году, на которую он приехал торговать. Он не жаловался на недостаток покупателей и сказал, что лучше всего продаются садовые инструменты, например, мотыги.
Одна из организаторов ярмарки Марит Пылдмаа рассказала, что ярмарка Страстной пятницы Põhara Agro проводится уже четвертый год подряд. По сравнению с предыдущими годами сегодня торговцев было значительно больше: более 30. «В этом году торговцы сами нас нашли, не нужно было их искать», - отметила она.