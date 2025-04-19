Сб, 19.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ИСКУССТВО И ПОП-КУЛЬТУРА Томми Кэш превращает г**но в золото

Перевод: Вера Копти
Антти Эклунд «Победитель Евровидения 2025» (2025).
Антти Эклунд «Победитель Евровидения 2025» (2025). Фото: Eero Vabamägi

Однажды я читал о каком-то давнем правителе Туниса, которому куда интереснее, чем управлять страной, было спуститься в подвал своего дворца и там заниматься алхимией. Пытаться сделать золотой слиток. Или создать гомункула.

Алхимия - это древняя оккультная наука, главная идея которой заключалась в превращении неблагородных металлов в золото. В более широком смысле алхимия - это процесс трансформации. А если говорить еще проще, в народе это называется превращением дерьма в золото, а еще грубее – «делать из г**на конфетку».

Томми Кэш немного напоминает мне этого тунисского правителя. Даже внешне, хотя я никогда не видел его, но представляю себе его похожим именно на Томми Кэша. Такой же немного хитрый и странноватый. То и дело выглядывает из-за угла или из кустов. Или из подвала.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх