ИСКУССТВО И ПОП-КУЛЬТУРА Томми Кэш превращает г**но в золото

Алхимия - это древняя оккультная наука, главная идея которой заключалась в превращении неблагородных металлов в золото. В более широком смысле алхимия - это процесс трансформации. А если говорить еще проще, в народе это называется превращением дерьма в золото, а еще грубее – «делать из г**на конфетку».

Томми Кэш немного напоминает мне этого тунисского правителя. Даже внешне, хотя я никогда не видел его, но представляю себе его похожим именно на Томми Кэша. Такой же немного хитрый и странноватый. То и дело выглядывает из-за угла или из кустов. Или из подвала.