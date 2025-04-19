ИСКУССТВО И ПОП-КУЛЬТУРА Томми Кэш превращает г**но в золото

Однажды я читал о каком-то давнем правителе Туниса, которому куда интереснее, чем управлять страной, было спуститься в подвал своего дворца и там заниматься алхимией. Пытаться сделать золотой слиток. Или создать гомункула.
Алхимия - это древняя оккультная наука, главная идея которой заключалась в превращении неблагородных металлов в золото. В более широком смысле алхимия - это процесс трансформации. А если говорить еще проще, в народе это называется превращением дерьма в золото, а еще грубее – «делать из г**на конфетку».