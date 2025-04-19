США и Иран проводят второй раунд переговоров о ядерной сделке. Что важно знать

О том, как прошел первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана в Омане и что заявляла каждая из сторон по его итогам, Русская служба Би-би-си подробно рассказывала в нескольких материалах.

Уиткофф и Аракчи. Фото: Getty Images

За неделю, прошедшую после переговоров США и Ирана в Омане, представители администрации Дональда Трампа посылали несколько противоречивые сигналы о том, чего же они хотят от ядерной сделки с Ираном.

С чем США приедут в Рим?

Изначально советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Иран должен полностью демонтировать свою программу обогащения урана как часть соглашения с Трампом.

Однако после переговоров в столице Омана Маскате спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который и представлял на них Вашингтон, в интервью Fox News сказал, что Иран может продолжать обогащение урана на низком уровне - необходимом для мирной энергетики.

При этом, по его словам, необходимо будет создать систему «верификации» производства обогащенного урана и «в конечном счете - контроля за милитаризацией, включая ракеты, их типы и пусковые механизмы для бомбы». Слово «демонтаж» он не использовал.

Из этих слов Уиткоффа казалось, что администрация Трампа обсуждает и готовится вынести на следующий этап переговоров немного модифицированную версию ядерной сделки Барака Обамы 2015 года - из которой Трамп вывел США в 2018 году, называя то соглашение «катастрофой».