На реставрацию церковной башни выделено 110 000 тысяч евро

Приход святой Анны в Халлисте во главе с пастором Алланом Кяэриком подал заявку на получение средств для реставрации церковной башни и получил от Департамента охраны памятников истории и культуры 99 600 евро. Для покрытия десяти процентов собственного участия волостная управа пообещала добавить 9000 евро, а часть средств соберет и сам приход.
Старейшина волости Мульги Дмитрий Орав отметил, что башня церкви в Халлисте уже много лет в плохом состоянии, и теперь благодаря инициативе прихода удалось получить финансирование проекта. Оправдано и участие волости. «Церковь в Халлисте - важный объект для Мульгимаа и, по сути, знаковый для всей Эстонии. Летом ее посещает много туристов».