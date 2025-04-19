На реставрацию церковной башни выделено 110 000 тысяч евро

Старейшина волости Мульги Дмитрий Орав отметил, что башня церкви в Халлисте уже много лет в плохом состоянии, и теперь благодаря инициативе прихода удалось получить финансирование проекта. Оправдано и участие волости. «Церковь в Халлисте - важный объект для Мульгимаа и, по сути, знаковый для всей Эстонии. Летом ее посещает много туристов».