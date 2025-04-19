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На реставрацию церковной башни выделено 110 000 тысяч евро

Перевод: Вера Копти
Башня церкви долгие годы оставалась проблемой: из нее выпадали крошащиеся кирпичи. Несколько лет назад ради безопасности людей главный вход даже закрыли.
Башня церкви долгие годы оставалась проблемой: из нее выпадали крошащиеся кирпичи. Несколько лет назад ради безопасности людей главный вход даже закрыли. Фото: Эльмо Рийг

Приход святой Анны в Халлисте во главе с пастором Алланом Кяэриком подал заявку на получение средств для реставрации церковной башни и получил от Департамента охраны памятников истории и культуры 99 600 евро. Для покрытия десяти процентов собственного участия волостная управа пообещала добавить 9000 евро, а часть средств соберет и сам приход.

Старейшина волости Мульги Дмитрий Орав отметил, что башня церкви в Халлисте уже много лет в плохом состоянии, и теперь благодаря инициативе прихода удалось получить финансирование проекта. Оправдано и участие волости. «Церковь в Халлисте - важный объект для Мульгимаа и, по сути, знаковый для всей Эстонии. Летом ее посещает много туристов».

За прошедшие века церковь в Халлисте несколько раз горела и каждый раз ее восстанавливали. Последний раз это случилось в 1989–1991 годах, когда храм поднимали из руин.
За прошедшие века церковь в Халлисте несколько раз горела и каждый раз ее восстанавливали. Последний раз это случилось в 1989–1991 годах, когда храм поднимали из руин. Фото: Эльмо Рийг
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