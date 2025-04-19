Формула благосостояния: какейбо или хюгге, скандинавы или японцы?

Независимо от культурной среды, люди - сознательно или подсознательно - стремятся к финансовой стабильности. Управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе объясняет, как жители разных стран мира экономят деньги, и что у них можно перенять.
В разных культурах существуют уникальные методы сбережения, зависящие от социально-экономического контекста. По словам Козе, Япония известна своей традицией экономии.
«В прошлом Япония пережила различные экономические потрясения, которые привили обществу понимание того, что сбережения критически важны для финансовой стабильности и благополучия. Японцы по своей природе бережливы и умеренны - они склонны к минимализму и избегают излишнего потребления, даже если могут себе его позволить», - отметил он.
Козе пояснил, что одним из самых популярных методов сбережения в Японии является какейбо, который был введен еще в 1904 году.
Какейбо - это визуальный метод ведения бюджета, при котором все расходы записываются в специальный блокнот.
Это помогает лучше осознавать и анализировать свои потребительские привычки. В начале каждого месяца ставится финансовая цель и составляется бюджет. Все еженедельные расходы фиксируются, а в конце месяца анализируется, насколько удалось выполнить поставленные задачи.
Жители Эстонии часто черпают вдохновение в разных сферах жизни из Скандинавии. Философия хюгге, распространенная в Дании и Норвегии, основывается на комфорте, уюте и умении находить счастье в повседневных моментах.
По словам Козе, этот подход проявляется и в финансовых привычках скандинавов, где важную роль играют минимализм, осмотрительность и долгосрочное планирование.
«Минимализм глубоко укоренен в скандинавской культуре: люди предпочитают качество количеству - покупая меньше, но выбирая более качественные вещи. Скандинавы подходят к потреблению сознательно, покупая только то, что им действительно необходимо, и стараясь избегать импульсивных трат», - подчеркнул эксперт.
По словам Козе, философия хюгге основана на понимании того, что счастье заключается не в материальных вещах, а в качественном времени, проведённом с близкими
Это отражается и в финансовых решениях: люди предпочитают инвестировать во впечатления, а не в ненужные вещи. Многие скандинавские семьи регулярно планируют свой бюджет, отслеживают расходы и делают сбережения на будущее. Они не только хранят деньги на сберегательных счетах, но и инвестируют в пенсионные фонды и другие долгосрочные финансовые инструменты.
«Метод какейбо помогает тщательно отслеживать расходы и понимать, куда на самом деле уходят деньги, а хюгге-подход позволяет направлять ресурсы на то, что приносит долгосрочное удовлетворение. Комбинируя эти два метода, можно достичь большей финансовой стабильности и счастья».
«Хотя эстонская экономика и уровень жизни в последнее время не растут, многие жители Эстонии могут вдохновиться японскими методами учёта расходов и скандинавским минимализмом, чтобы сохранить больше средств без необходимости увеличивать доход. Все это делается ради сбережений - как для впечатлений, так и для инвестиций», - заключил Козе.