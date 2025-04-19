Формула благосостояния: какейбо или хюгге, скандинавы или японцы?

В разных культурах существуют уникальные методы сбережения, зависящие от социально-экономического контекста. По словам Козе, Япония известна своей традицией экономии.

«В прошлом Япония пережила различные экономические потрясения, которые привили обществу понимание того, что сбережения критически важны для финансовой стабильности и благополучия. Японцы по своей природе бережливы и умеренны - они склонны к минимализму и избегают излишнего потребления, даже если могут себе его позволить», - отметил он.

Козе пояснил, что одним из самых популярных методов сбережения в Японии является какейбо, который был введен еще в 1904 году.

Какейбо - это визуальный метод ведения бюджета, при котором все расходы записываются в специальный блокнот.

Это помогает лучше осознавать и анализировать свои потребительские привычки. В начале каждого месяца ставится финансовая цель и составляется бюджет. Все еженедельные расходы фиксируются, а в конце месяца анализируется, насколько удалось выполнить поставленные задачи.

Жители Эстонии часто черпают вдохновение в разных сферах жизни из Скандинавии. Философия хюгге, распространенная в Дании и Норвегии, основывается на комфорте, уюте и умении находить счастье в повседневных моментах.

По словам Козе, этот подход проявляется и в финансовых привычках скандинавов, где важную роль играют минимализм, осмотрительность и долгосрочное планирование.