Около миллиона евро на проект развития: «Нам доверили свои средства более 4000 инвесторов»

Фирма развития недвижимости Everaus Kinnisvara получила от инвесторов платформы Estateguru 954 000 евро на покупку земельных участков для строительства жилого района в волости Раэ, причем 4218 разных инвесторов закрыли подписку на весь объем займа всего за три рабочих дня.
Проект включает в общей сложности 26 земельных участков, предназначенных под жилую застройку, и земли для дорожного движения и транспорта. Ожидаемая доходность по кредиту сроком на 18 месяцев, который профинансировали инвесторы Estateguru, составляет 11,5 процента годовых. Полученные средства Everaus Kinnisvara намерено использовать для финансирования 90 процентов сделки купли-продажи земельных участков.
Everaus приобретет в волости Раэ земельный участок площадью 60 000 квадратных метров для строительства жилого района. Детальная планировка жилого района, который будет построен в 7,5 км от центра Таллинна, уже утверждена. Согласно планировке, в этом районе будут строиться индивидуальные и парные, а также рядные дома.
«Такая скорость подписки на полный объем кредита показывает высокий уровень доверия наших инвесторов к проектам Everaus Kinnisvara, в основе которого лежат успешные проекты последних лет», - комментирует Михкель Стамм, руководитель Estateguru.