Около миллиона евро на проект развития: «Нам доверили свои средства более 4000 инвесторов»

Проект включает в общей сложности 26 земельных участков, предназначенных под жилую застройку, и земли для дорожного движения и транспорта. Ожидаемая доходность по кредиту сроком на 18 месяцев, который профинансировали инвесторы Estateguru, составляет 11,5 процента годовых. Полученные средства Everaus Kinnisvara намерено использовать для финансирования 90 процентов сделки купли-продажи земельных участков.

Everaus приобретет в волости Раэ земельный участок площадью 60 000 квадратных метров для строительства жилого района. Детальная планировка жилого района, который будет построен в 7,5 км от центра Таллинна, уже утверждена. Согласно планировке, в этом районе будут строиться индивидуальные и парные, а также рядные дома.