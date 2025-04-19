Молодежь, знай свои права: устраиваясь на работу на время летних каникул, вспомните эти советы

«Часто думают, что договор - это всегда договор, и не подозревают, что с одним типом документа прав меньше, чем с другим. Например, по договору поручения работодатель не обязан платить хотя бы минимальную зарплату, а также предоставлять отпуск и оплачивать его», - подчеркнул Калвет.

При внезапном расторжении трудового договора положена компенсация

По словам Калвета, нередко молодых работников после нескольких недель работы увольняют без предупреждения. Хорошо, если выплачивают заработную плату, но часто не компенсируют отпуск или не платят за досрочное расторжение договора.

В таких ситуациях выручает трудовой договор: именно он позволяет требовать выплаты. «Если договора нет, мы направляли работодателю письменные претензии, но, к сожалению, это помогает не всегда - иногда приходилось обращаться в комиссию по трудовым спорам, чтобы подтвердить наличие трудовых отношений и добиться выплаты причитающихся сумм», - уточнил Калвет.

Проверьте репутацию работодателя до подписания трудового договора

Перед тем как приступить к работе, стоит изучить данные о фирме и ее руководителях. «Самая быстрая возможность - поиск в Google, социальные сети, а также информация в электронном регистре предприятий или на сайте teatmik.ee», - советует Калвет.

«Если у фирмы есть долги по налогам или нет зарегистрированных работников - это явный тревожный знак. Кроме того, стоит быть осторожнее с чересчур выгодными вакансиями. Скорее всего, они таковыми не являются».

Обратите внимание: для приема несовершеннолетнего на работу требуется согласие родителей.

«В этом родители тоже могут помочь: убедиться в честности работодателя и проверить, соответствует ли предлагаемая работа возрасту, а также ознакомлены ли работодатель с особыми требованиями к рабочему и свободному времени для несовершеннолетних», - рекомендует Калвет.

Все жалобы и проблемы фиксируйте письменно!

Если работодатель не выполняет договоренности или не платит зарплату вовремя, требуйте исполнения обязательств в письменном виде.