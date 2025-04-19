Молодежь, знай свои права: устраиваясь на работу на время летних каникул, вспомните эти советы

Лето приближается, и на сайтах по поиску работы уже появляются первые сезонные вакансии для молодежи. Чтобы первый опыт не обернулся неприятным уроком, страховая компания ERGO напоминает о распространенных ситуациях, при которых молодых работников пытаются обмануть.
При приеме на работу работодатели часто приглашают кандидатов на пробный день, чтобы познакомить их с обязанностями и оценить пригодность. Но если на пробном дне вам поручают реальные рабочие задачи, эти часы должны быть оплачены.
Бесплатных пробных дней не бывает
«Ситуации, когда молодежь зовут якобы просто посмотреть и ознакомиться с обстановкой, а на деле заставляют работать - к сожалению, очень частые. Это называют пробным днем, но потом зарплату за него не платят», - отметил руководитель портфеля страхования правовой защиты ERGO Майко Калвет.
«Иногда вместо трудового договора предлагают поработать добровольно, обещая в случае успеха выплатить зарплату и оформить договор позже. Это не соответствует закону: такой период должен называться испытательным сроком и быть оплачен».
Договор поручения - не то же самое, что трудовой договор
Отношения «работник-работодатель» официально начинаются с трудового договора. По словам Калвета, молодежь уже осведомлена об этом: многие требуют письменный договор и внимательно читают его перед тем как подписать.
«Однако встречаются случаи, когда после просьбы подписать договор этот момент откладывают. Например, говорят, что не все нужные лица на месте, и обещают оформить все позже, - добавил Калвет. - В такой ситуации следует насторожиться и дождаться, пока на договоре будут все подписи».
Бывает, что вместо трудового договора предлагают подписать договор поручения. Молодые люди не всегда понимают разницу между этими видами договоров.
«Часто думают, что договор - это всегда договор, и не подозревают, что с одним типом документа прав меньше, чем с другим. Например, по договору поручения работодатель не обязан платить хотя бы минимальную зарплату, а также предоставлять отпуск и оплачивать его», - подчеркнул Калвет.
При внезапном расторжении трудового договора положена компенсация
По словам Калвета, нередко молодых работников после нескольких недель работы увольняют без предупреждения. Хорошо, если выплачивают заработную плату, но часто не компенсируют отпуск или не платят за досрочное расторжение договора.
В таких ситуациях выручает трудовой договор: именно он позволяет требовать выплаты. «Если договора нет, мы направляли работодателю письменные претензии, но, к сожалению, это помогает не всегда - иногда приходилось обращаться в комиссию по трудовым спорам, чтобы подтвердить наличие трудовых отношений и добиться выплаты причитающихся сумм», - уточнил Калвет.
Проверьте репутацию работодателя до подписания трудового договора
Перед тем как приступить к работе, стоит изучить данные о фирме и ее руководителях. «Самая быстрая возможность - поиск в Google, социальные сети, а также информация в электронном регистре предприятий или на сайте teatmik.ee», - советует Калвет.
«Если у фирмы есть долги по налогам или нет зарегистрированных работников - это явный тревожный знак. Кроме того, стоит быть осторожнее с чересчур выгодными вакансиями. Скорее всего, они таковыми не являются».
Обратите внимание: для приема несовершеннолетнего на работу требуется согласие родителей.
«В этом родители тоже могут помочь: убедиться в честности работодателя и проверить, соответствует ли предлагаемая работа возрасту, а также ознакомлены ли работодатель с особыми требованиями к рабочему и свободному времени для несовершеннолетних», - рекомендует Калвет.
Все жалобы и проблемы фиксируйте письменно!
Если работодатель не выполняет договоренности или не платит зарплату вовремя, требуйте исполнения обязательств в письменном виде.
«Это необязательно должен быть официальный документ - достаточно электронного письма или SMS, в котором следует обозначить новый срок для выполнения условий, - пояснил Калвет. - Если это не сработает, можно задуматься о расторжении трудового договора».