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В России возбудили уголовное дело в отношении журналиста, проживающего в Эстонии

Петербургский журналист Сергей Ковальченко на конференции Postimees, Таллинн, ноябрь 2022 года.
Петербургский журналист Сергей Ковальченко на конференции Postimees, Таллинн, ноябрь 2022 года. Фото: Eero Vabamägi, Postimees

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело против проживающего в Эстонии журналиста и редактора издания «Вот Так» Сергея Ковальченко.

Как сообщает издание «Вот Так», Ковальченко обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Еще в октябре 2023 года Минюст РФ признал Ковальченко «иноагентом». Поскольку журналист отказался маркировать свои публикации соответствующей плашкой, это стало поводом сначала для административных дел: трижды его признавали виновным и назначали штраф по 30 000 рублей (около 320 евро).

«Штрафы я не платил и платить не буду, потому что не признаю никакого "иноагентства"», - сказал Ковальченко.

Хотя официально дело было возбуждено еще 4 марта 2025 года, по словам самого Ковальченко, он узнал об этом только недавно. Максимальное наказание, которое ему грозит, - два года лишения свободы или штраф до 300 000 рублей (около 3200 евро).

Сергей Ковальченко много лет работал в независимых российских медиа. В сентябре 2022 года он переехал в Эстонию, поскольку из нескольких источников получил информацию, что за антивоенную риторику его собираются задержать.

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