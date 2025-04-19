В России возбудили уголовное дело в отношении журналиста, проживающего в Эстонии

Как сообщает издание «Вот Так», Ковальченко обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Еще в октябре 2023 года Минюст РФ признал Ковальченко «иноагентом». Поскольку журналист отказался маркировать свои публикации соответствующей плашкой, это стало поводом сначала для административных дел: трижды его признавали виновным и назначали штраф по 30 000 рублей (около 320 евро).

«Штрафы я не платил и платить не буду, потому что не признаю никакого "иноагентства"», - сказал Ковальченко.

Хотя официально дело было возбуждено еще 4 марта 2025 года, по словам самого Ковальченко, он узнал об этом только недавно. Максимальное наказание, которое ему грозит, - два года лишения свободы или штраф до 300 000 рублей (около 3200 евро).