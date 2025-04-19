Название одного из крупнейших аэропортов Скандинавии может измениться

Этот аэропорт Стокгольма начал работу 14 декабря 1959 года. Но уже в 1958 году Риксдаг принял решение, что аэропорт будет называться Арланда. Был даже организован конкурс названий, но жюри выбрало Арланда - по названию места, где расположен аэропорт. В документе 1316 года эта территория упоминается как «провинция Арланд» - область пахотных земель.

Теперь депутат шведского парламента Кристина Аксен Улин предлагает изменить название главного аэропорта Швеции.

«У шведской туристической отрасли огромный потенциал, но дела идут плохо, и она терпит убытки. Нам нужно найти способ, чтобы это исправить... Во многих странах аэропорты называют именами известных людей. В Париже есть Шарль де Голль, в Ливерпуле - Джон Леннон, в Кёльне аэропорт называется Конрад Аденауэр, а в Берлине - Вилли Брандт. Это не только способ почтить память выдающихся людей, воздать почести их заслугам, но и способ прорекламировать страну», - заявила депутат.

Согласно предложению Кристины Аксен Улин, аэропорт следует назвать именем Альфреда Нобеля. Она считает, что это принесет пользу шведскому туризму.

«Одной из возможностей повысить узнаваемость Швеции и главного аэропорта страны было бы переименование его в честь Альфреда Нобеля. Альфред Нобель и Нобелевская премия чрезвычайно известны и уважаемы. У нас был бы аэропорт, название которого знает весь мир», - говорит Кристина Аксен Улин.