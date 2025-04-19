В Китае прошел полумарафон с участием роботов и людей. У кого получилось лучше?

В полумарафоне в Пекине бок о бок с людьми бежали человекоподобные роботы. Их было 21. Робот-победитель по имени Tiangong Ultra пробежал 21 километр за два часа сорок минут - более чем в два раза медленнее, чем самый быстрый человек. Другие роботы оказались еще менее успешными.

Хотя роботы уже появлялись на марафонах и раньше, это первый случай, когда они соревновались с людьми на такой дистанции. Трасса включала в себя подъемы, повороты и неровные участки. Некоторые роботы смогли завершить забег, а некоторые испытывали трудности с самого начала.

Один робот упал на стартовой линии и пролежал несколько минут, потом поднялся и побежал снова. Еще один пробежал несколько метров и врезался в ограждение, в результате чего его оператор-человек упал.

Два работника, у одного из которых в руке пульт, сопровождают робота высотой им по грудь. Фото: EPA

Все роботы были произведены в Китае разными компаниями. Они были самых разных форм и размеров: одни ниже 120 см, другие - ростом до 180 см. Одна из компаний хвасталась, что ее робот выглядит почти как реальная женщина и умеет подмигивать и улыбаться. Несколько роботов бежали в кроссовках, один был в боксерских перчатках, а еще один носил красную повязку с надписью «Обречен на победу» на китайском языке.