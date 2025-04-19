В Китае прошел полумарофон с участием роботов и людей. У кого получилось лучше?

Пока что роботы бегают хуже людей, показал полумарафон в Пекине. Один робот упал, другой врезался в ограждение. Некоторые добежали, но не очень быстро.
В полумарафоне в Пекине бок о бок с людьми бежали человекоподобные роботы. Их было 21. Робот-победитель по имени Tiangong Ultra пробежал 21 километр за два часа сорок минут - более чем в два раза медленнее, чем самый быстрый человек. Другие роботы оказались еще менее успешными.
Хотя роботы уже появлялись на марафонах и раньше, это первый случай, когда они соревновались с людьми на такой дистанции. Трасса включала в себя подъемы, повороты и неровные участки. Некоторые роботы смогли завершить забег, а некоторые испытывали трудности с самого начала.
Один робот упал на стартовой линии и пролежал несколько минут, потом поднялся и побежал снова. Еще один пробежал несколько метров и врезался в ограждение, в результате чего его оператор-человек упал.
Все роботы были произведены в Китае разными компаниями. Они были самых разных форм и размеров: одни ниже 120 см, другие - ростом до 180 см. Одна из компаний хвасталась, что ее робот выглядит почти как реальная женщина и умеет подмигивать и улыбаться. Несколько роботов бежали в кроссовках, один был в боксерских перчатках, а еще один носил красную повязку с надписью «Обречен на победу» на китайском языке.
Компании тестировали своих роботов в течение нескольких недель перед забегом, а на соревнование механические бегуны прибыли вместе со своими человеческими тренерами. Учитывая необходимость в инженерных и навигационных командах, мероприятие напоминало автогонку.
Победивший Tiangong Ultra - разработка Пекинского инновационного центра человекоподобной робототехники. Он пробежал дистанцию за два часа 40 минут, а победитель-человек - за один час две минуты. Этот инновационный центр на 43% принадлежит государству, а оставшуюся долю поровну делят между собой технологический гигант Xiaomi и ведущая китайская компания по производству гуманоидных роботов UBTech.
Тан Цзянь, технический директор центра, считает, что Tiangong Ultra показал хороший результат благодаря длинным ногам и алгоритму, позволяющему имитировать человеческий бег.
«Я не хочу хвастаться, но, думаю, ни одна западная робототехническая компания не добилась таких спортивных достижений, как Tiangong», - заявил он Reuters, добавив, что робот сменил батареи всего три раза за гонку. По его словам, в дальнейшем центр собирается сосредоточиться на развитии промышленного применения человекоподобных роботов, «чтобы они могли по-настоящему войти на фабрики, в деловые сферы, а затем и в дома».
Алан Ферн, профессор информатики и робототехники Университета штата Орегон, не согласился с тем, что это прорыв в использовании ИИ, поскольку программное обеспечение, позволяющее гуманоидным роботам бегать, было разработано и продемонстрировано более пяти лет назад.
«Китайские компании действительно сосредоточены на демонстрации ходьбы, бега, танцев и других акробатических способностей. В целом это интересные демонстрации, но они мало говорят об утилитарной полезности или о каком-либо базовом интеллекте», - заявил он Reuters.