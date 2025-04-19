Пасхальная буря Синоптик предупредил об опасностях: гроза, сильный ливень, порывы ветра и град

Во второй половине 19 апреля и в ночь на 20 апреля в разных частях Эстонии ожидаются грозы и интенсивные осадки. Во время грозы ветер будет порывистым, возможен град.

По словам синоптика Кайро Кийтсака, примерно в 14:40 первая гроза пришла с севера Латвии в Вильяндимаа. «Кучевые и кучево-дождевые облака формируются также в Центральной, Южной и Восточной Эстонии. Грозу будут сопровождать сильные дожди, опасность представляют также мощные порывы ветра свыше 15 метров в секунду и град», - сообщил Кийтсак.

Днем ранее он написал в своем аккаунте в соцсетях, что с 19 апреля атмосферные слои над Эстонией станут неустойчивыми. «Причина этого - область низкого давления, смещающаяся с Центральной Европы на север, по краю которой с юга поступает более теплый, но и влажный воздух. В это же время над Скандинавией усиливается область высокого давления с холодным воздухом», - пояснил он.

В ночь на воскресенье и утром осадки, по словам Кийцака, ожидаются на большей части территории Эстонии. Фото: Kevin Volter.

В ночь на воскресенье и утром осадки, по словам Кийцака, ожидаются на большей части территории Эстонии, так как фронтальная зона, отделяющая теплые и холодные воздушные массы, к этому времени дойдет до страны и начнет двигаться дальше на север. Дождевые облака будут перемещаться с юга в северо-восточном направлении.