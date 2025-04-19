Гражданину Молдовы дали пять лет за попытку незаконного ввоза мигрантов

Суд утвердил соглашение между прокуратурой и подсудимым и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с выдворением из Латвии после отбытия наказания и с запретом на выезд в течение пяти лет.

Обвиняемый по предложению известного ему лица, в отношении которого возбуждено отдельное уголовное дело, согласился действовать в составе организованной группы и заниматься незаконным перемещением людей через границы Латвии, Литвы и Польши, с целью последующей переправки мигрантов в Польшу.

Ему было обещано вознаграждение за каждого перевезенного человека.