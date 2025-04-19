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Показания ребенка не приняли во внимание: отец был оправдан Госсудом по делу о предполагаемом насилии

Перевод: Сергей Светлов
По оценке уголовной коллегии Госсуда, ошибки окружного суда могли привести к незаконному или необоснованному судебному решению.
По оценке уголовной коллегии Госсуда, ошибки окружного суда могли привести к незаконному или необоснованному судебному решению. Фото: Sille Annuk

Хотя уездный суд не признал факт насилия над ребенком доказанным, окружной суд не усомнился в показаниях ребенка и признал отца виновным. Однако на прошлой неделе Государственный суд постановил, что при вынесении решения были допущены ошибки.

В прошлом году в Вируском уездном суде рассматривалось дело, в котором отца обвиняли в физическом насилии над сыном. Согласно обвинению, в 2020 году он неоднократно дергал ребенка за ухо, причинив поверхностные повреждения ушной раковины, а в 2022 году снял с него штаны и ударил его ладонью по ягодицам. Во втором эпизоде, как утверждается в обвинении, он ударил ребенка рукой и полотенцем по ягодицам.

Однако 25 апреля прошлого года Вируский уездный суд оправдал мужчину, поскольку предполагаемые действия не имели свидетелей, а также отсутствовали другие прямые доказательства. «Речь идет о ситуации слово против слова. Обвиняемый отрицает применение насилия к потерпевшему», - указал суд.

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