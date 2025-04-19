Путин объявил о прекращении огня в Украине до конца дня 20 апреля

Президент Украины скептически отозвался о заявлении Путина.

Российский президент объявил о прекращении огня во время встречи в Кремле с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», - заявил Путин и добавил, что Киев «более ста раз» нарушал «договоренности» о ненанесении ударов по энергетической структуре.

Он также сказал, что приветствует усилия США по мирному урегулированию.

«Пасхальное перемирие покажет, насколько искренней является готовность киевского режима, его желание, да и способности соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса», - заявил Путин.

Минобороны России написало в телеграм-канале, что Герасимов отдал указания о прекращении огня «всем командующим группировок в зоне специальной военной операции».

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», - сообщило ведомство.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина неявно, не обозначив, будет ли Украина со своей стороны соблюдать прекращение огня.

«Что до очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей - сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 [время местное, 15:15 по Гринвичу] в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту. «Шахеды» в нашем небе - это подлинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», - написал он в телеграм-канале.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.