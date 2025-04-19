Журналист: министерство не говорит, кто должен будет преподавать вместо вытесненных учителей без квалификации

По мнению Фьюка, самое важное - это все же то, кто преподает в школе. Он привел данные, согласно которым в Эстонии 24 процента учителей не имеют соответствующей квалификации - ни степени магистра, ни специальности.

«Министерство образования и науки начало вытеснение этих учителей, не сказав, кто же будет преподавать вместо них», - отметил Фьюк. Он объяснил, что для некоторых самоуправлений привлечение таких учителей - единственный способ обеспечить проведение уроков.

По его словам, инициатива министерства - совершенно ненужная, если углубиться в суть вопроса, и решение проблемы обеспечения школ квалифицированными педагогами следовало начать гораздо раньше.

«Учителей, конечно, готовят, но с другой стороны еще важнее понять, почему те, кто получил квалификацию, не идут работать по профессии. Это и есть главные проблемы, которыми, как я надеюсь, министерство должно бы серьезно заниматься - но не занимается», - добавил Фьюк.

Ему также кажется, что у учеников и их родителей все больше прав вмешиваться в школьную жизнь и выдвигать требования учителям, а психологическое давление не позволяет последним работать без ущерба для здоровья.

«Я с тобой не совсем согласен, что психологическое давление родителей на учителей настолько велико, что из-за этого они уходят», - ответил Рууссаар, добавив, что причины в другом - не только в зарплате, но и в нагрузке, которая в некоторых школах слишком высока. - На самом деле проблем очень много».

Прийт Хыбемяги также коснулся темы, что коалиция договорилась о возможности окончания основной школы даже с нулевым результатом на экзамене - если при этом оценки в аттестате положительные. «Извините, займитесь здравыми вещами», - сказал он, отметив, что Эстония находится в сложной ситуации, а правительство обсуждает такие вопросы.