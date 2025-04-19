Журналист: министерство не говорит, кто должен будет преподавать вместо вытесненных учителей без квалификации

В передаче Keskpäevatund на радио Kuku ведущие Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Игнар Фьюк сосредоточились в основном на школьной жизни, но затронули и такие темы, как, например, свежий ежегодник Департамента полиции безопасности (КаПо).
Айнар Рууссаар обсудил изменения в школьной жизни, вызвавшие общественный резонанс на прошлой неделе. По его словам, одной из главных проблем с нового учебного года станет то, что для детей, проживающих за пределами города и живущих на расстоянии не менее трех километров от школы, местное самоуправление будет обязано обеспечить транспорт - в случае, если, например, расписание автобусов не соответствует нуждам учеников.
«То есть, если уроки начинаются в 9:00, то самоуправление должно обеспечить прибытие ребенка к этому времени в школу. Проблема не в том, что ребенок доберется к 9, а в том, что общественный транспорт устроен исходя из графика работы многих других предприятий в этом районе».
Он отметил, что смещение начала занятий, возможно, сработает в крупных городах, но в сельской местности он этого себе не представляет.
Игнар Фьюк перечислил некоторые пункты из проекта постановления: школьный двор должен быть чистым, на нем не должно храниться мусора, трава и сено должны быть разумной высоты; в расписании школьного дня теперь обязательно должна быть предусмотрена возможность пребывания на свежем воздухе минимум 20 минут, а также возможность двигаться или делать разминку во время урока.
«Я представляю себе, как в каждом классе появляется один громкий активист, который начнет демонстрировать, как можно свободно передвигаться во время урока. Зачем вообще такие правила?» - удивился он.
По мнению Фьюка, самое важное - это все же то, кто преподает в школе. Он привел данные, согласно которым в Эстонии 24 процента учителей не имеют соответствующей квалификации - ни степени магистра, ни специальности.
«Министерство образования и науки начало вытеснение этих учителей, не сказав, кто же будет преподавать вместо них», - отметил Фьюк. Он объяснил, что для некоторых самоуправлений привлечение таких учителей - единственный способ обеспечить проведение уроков.
По его словам, инициатива министерства - совершенно ненужная, если углубиться в суть вопроса, и решение проблемы обеспечения школ квалифицированными педагогами следовало начать гораздо раньше.
«Учителей, конечно, готовят, но с другой стороны еще важнее понять, почему те, кто получил квалификацию, не идут работать по профессии. Это и есть главные проблемы, которыми, как я надеюсь, министерство должно бы серьезно заниматься - но не занимается», - добавил Фьюк.
Ему также кажется, что у учеников и их родителей все больше прав вмешиваться в школьную жизнь и выдвигать требования учителям, а психологическое давление не позволяет последним работать без ущерба для здоровья.
«Я с тобой не совсем согласен, что психологическое давление родителей на учителей настолько велико, что из-за этого они уходят», - ответил Рууссаар, добавив, что причины в другом - не только в зарплате, но и в нагрузке, которая в некоторых школах слишком высока. - На самом деле проблем очень много».
Прийт Хыбемяги также коснулся темы, что коалиция договорилась о возможности окончания основной школы даже с нулевым результатом на экзамене - если при этом оценки в аттестате положительные. «Извините, займитесь здравыми вещами», - сказал он, отметив, что Эстония находится в сложной ситуации, а правительство обсуждает такие вопросы.
Слушайте подробности в передаче (на эстонском языке)!