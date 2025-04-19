МНЕНИЕ Трамвайная линия до Штромки вдохнет в этот район новую жизнь

- Трамвайная линия в Пельгуранна - разумный выбор
- Однако проектирование необходимо тщательно продумать
Отказываться от градостроительных планов, служащих общественному благу, из-за сопротивления отдельных жителей не следует, пишет Хенрик Аавик (Партия правых).
Проект трамвая до Штромки показывает, что градостроительство может быть не просто развитием инфраструктуры - оно способно повысить качество жизни и предложить новые возможности для всех. Однако при планировании необходимо быть тщательным и осторожным, ведь в спешке легко испортить даже хорошую идею.
Планирование трамвайной линии до Пельгуранна - разумный шаг в развитии трамвайной сети Таллинна. Маршрут, запланированный по улице Пухангу, обоснован, ведь рядом с остановками находится густонаселенный район и Штромка. Линия хорошо вписывается в городскую среду и существующую уличную сеть.
Трамвайная линия станет частью транспортной ткани города, обеспечивая удобную и доступную мобильность для всех. Она соединит парк Штромки с городом, станет мостом между разными районами. Сейчас, когда автобусный маршрут № 40 фактически парализован из-за больших интервалов, Пельгуранна превратился в «закулисье», куда сложно добраться.
Хотя экологические темы в последнее время не на пике популярности, город все равно должен учитывать изменение климата и отдавать приоритет рельсовому транспорту с нулевым уровнем выбросов. Трамвай поможет снизить автомобильный трафик, что, в свою очередь, уменьшит загрязнение воздуха и улучшит качество среды. Поэтому при строительстве важно не повредить существующие зеленые насаждения.
Уже на стадии проектирования было бы разумно предусмотреть, чтобы вдоль будущей трамвайной линии был создан полноценный городской коридор, включающий инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, зеленую зону. В участках, где трамвай отделен от проезжей части, между рельсами должна быть трава, а не асфальт.
Хорошее общественное транспортное сообщение может оживить и предпринимательскую среду в Пыхья-Таллинне. Если район хорошо связан с городом и люди могут быстро и удобно передвигаться, увеличивается и число потребителей, и они, скорее всего, не ограничатся только купанием на Штромке. Кафе уже есть, и появятся новые. Поэтому важно, чтобы конечная остановка у пляжа была достойно оформлена, связана с будущим пляжным зданием на Штромке, привлекала посетителей и обеспечивала удобный проход от трамвая прямо к пляжу - это сочетание создаст новую ценность.
При правильном планировании трамвайная линия может сделать город не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Трамвайные пути должны быть частью жилой среды, а не просто техническим сооружением. Общая ценность района вырастет, что может повлечь за собой культурные и социальные изменения. Безусловно, вырастут цены на квартиры на улице Пухангу, хотя именно местные домовладельцы сегодня являются главными противниками проекта.
Архитектор Тоомас Паавер, активный член общества Теллискиви и инициатор обновленной улицы Вана-Каламая, так обосновал создание трамвайной линии: «Важно и необходимо понимать реальное влияние пространственных решений на среду обитания и сохранять уже существующие ценности - как уютные общественные пространства, так и спокойное автомобильное движение. Следует избегать изменений, которые после строительства начнут реально мешать людям. Было бы полезно провести небольшой архитектурный конкурс для решения сложных узловых точек, например, конечной остановки у Штромки, виадука на улице Ристику и прилегающей территории, перекрестка улицы Сыле с зеленым и трамвайным коридором».
С Паавером можно только согласиться. Отказ от общегородских градостроительных планов из-за сопротивления отдельных жителей не оправдан. Трамвайная линия не должна стать финальным штрихом городского пространства района, а быть частью непрерывного процесса. Даже впоследствии нужно внимательно следить за тем, как люди используют общественное пространство, и стремиться улучшать его качество, выбирая идеи через конкурсы.